Tecnologia Saiba como se proteger de vírus de celular que desvia Pix e limpa conta

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











É importante ter um sistema antivírus instalado no smartphone e mantê-lo atualizado. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um novo tipo de vírus que infecta celulares do sistema Android e rouba contas bancárias tem se espalhado no país. Trata-se de um malware capaz de desviar dinheiro via Pix sem que o usuário perceba. A ameaça foi identificada pela Kaspersky, empresa especializada em cibersegurança, e a descoberta apresentada em uma conferência na Costa Rica, segundo a Folha de S.Paulo.

Veja a seguir como funciona e saiba como se proteger:

* Um programa malicioso (trojan bancário) é instalado no celular da vítima, fora da loja oficial do Android;

* O usuário acessa seu app do banco para fazer uma transação;

* O usuário digita os dados do destinatário e o valor;

* Na hora de revisão do pagamento, sem que a vítima perceba, o trojan bancário troca a chave Pix durante a transferência;

* O vírus altera não só o destino do dinheiro, como pode mudar o valor da transação.

Segundo a Kaspersky, o vírus já foi detectado mais de 1,5 mil vezes desde janeiro e há o risco de espalhamento da ameaça.

A isca para o vírus pode se dar de diferentes formas. Uma delas, por exemplo, pode ser a partir de um falso anúncio para atualização de um aplicativo que o usuário possua.

Ao clicar no link fraudulento de instalação (que pode ser recebido via SMS, WhatsApp ou outros meios de comunicação), o usuário é redirecionado para um site com o suposto aplicativo a ser atualizado;

A vítima realiza o download do aplicativo malicioso de extensão .APK, que é baixado fora da loja oficial do Android;

O falso app emite uma notificação solicitando “permissão de acessibilidade” e leva a vítima para as configurações do Android;

Caso a vítima permita que o app acesse os recursos de acessibilidade do dispositivo, ela concede acesso remoto ao cibercriminoso para interagir com outros aplicativos, como os apps bancários.

Como se proteger

A principal recomendação é que o usuário não instale nenhum programa fora da loja oficial do Android. De qualquer forma, é importante que o consumidor fique atento a outros canais em que possa ser abordado por um falso link que recomende a instalação.

* Não faça o download de aplicativos fora das lojas oficiais do Android, como a Google Play Store;

* Suspeite de notificações que peçam acesso às opções de acessibilidade do dispositivo;

* Tenha um sistema antivírus instalado no smartphone e mantenha-o atualizado;

* Antes de confirmar uma transação bancária, cheque as informações;

* Monitore as transações feitas nos aplicativos de banco do seu celular.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/saiba-como-se-proteger-de-virus-de-celular-que-desvia-pix-e-limpa-conta/

Saiba como se proteger de vírus de celular que desvia Pix e limpa conta

2023-09-17