Brasil Saiba como se proteger dos golpes do beijo, da pochete e do spray de pimenta durante o carnaval

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2023

Aglomerações durante a folia facilitam a ação de golpistas. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA)

Foliões devem ficar atentos para novas modalidades de golpes durante o carnaval. Os crimes, que já ocorreram em desfiles de blocos que antecedem a festa em todo o País, envolvem maquininhas de cartão, pochetes, spray de pimenta e até beijo na boca como pretexto para os golpistas se aproximarem.

Conheça os golpes e saiba como se proteger:

Golpe da pochete

O acessório é bastante comum entre quem está curtindo o carnaval porque mantém os pertences próximos ao corpo, ajudando a evitar possíveis furtos. O novo golpe da pochete acontece em grupos de duas a três pessoas e de forma rápida. Um dos ladrões passa pela vítima e puxa o zíper da pochete. Na sequência, outro criminoso rapidamente furta os pertences da pochete já aberta.

Para evitar o golpe, é possível improvisar uma espécie de trava na pochete com elástico de cabelo. A opção ideal, no entanto, seria o uso de uma doleira por dentro da roupa.

Golpe do abraço

Parte do espírito carnavalesco pode envolver o contato físico com estranhos, incluindo abraços e beijos. Mas, segundo alguns relatos, o abraço tem sido utilizado por golpistas como pretexto para facilitar a aproximação. Enquanto uma pessoa abraça a vítima, a outra chega por trás e furta o celular. Para se proteger, evite abraços com estranhos.

Golpe do beijo na boca

Funciona na mesma linha do golpe do abraço. O folião é abordado por um desconhecido, que flerta com a vítima e aproveita para furtá-la durante o beijo.

Golpe da maquininha

O golpista encosta uma máquina de cartão perto dos bolsos e bolsas de possíveis vítimas para tentar creditar um determinado valor em cartões com pagamento por aproximação.

Se seu cartão tiver a opção de aproximação habilitada, coloque senha para concluir qualquer pagamento.

Golpe do spray de pimenta

Em uma modalidade mais agressiva, criminosos têm usado spray de pimenta para deixar as vítimas vulneráveis durante o roubo. Os ladrões aplicam o spray perto de um grupo de pessoas, que cobrem os olhos e a boca e acabam roubadas enquanto tentam se proteger.

Para evitar o golpe, se perceber uma sensação repentina de ardência nos olhos, tente sair o mais rápido possível do local e evite deixar itens de valor vulneráveis.

