Rio Grande do Sul Saiba como será o funcionamento dos serviços no feriado de Páscoa no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 26 de março de 2024

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) terá plantão 24 horas Foto: Tonico Alvares/CMPA (Foto: Tonico Alvares/CMPA) Foto: Tonico Alvares/CMPA

Na quinta-feira (28) e na sexta-feira (29) haverá alterações nos serviços públicos em razão do feriado de Sexta-feira Santa, conforme o Decreto 57.373, de 19 de dezembro de 2023 no Rio Grande do Sul. Confira as alterações no funcionamento dos serviços.

SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones de emergência:

Polícia Civil – plantão para emergências: 197

SSP – disque-denúncia: 181

Polícia Civil (WhatsApp/Telegram): (51) 98444-0606

Delegacia on-line: www.delegaciaonline.rs.gov.br

Denúncia digital: www.ssp.rs.gov.br/denuncia-digital

Brigada Militar (BM): 190

Corpo de Bombeiros: 193

Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM): 198

Denarc (plantão 24 horas para denúncias de tráfico de drogas): 0800 0518 518

Defesa Civil Estadual: 199

SAÚDE

Hemocentro

– Quinta-feira (28/3): 8h às 12h

– Sexta-feira (29/3): fechado

– Retorno do atendimento na segunda-feira (1/4), às 12h

Av. Bento Gonçalves, 3.722, bairro Partenon – Porto Alegre

Telefone: (51) 3901-1004

Samu

Plantão 24 horas

Telefone: 192

Centro de Informações Toxicológicas (CIT)

Plantão 24 horas

Telefone: 0800 721 3000

TRABALHO

Na Quinta-feira Santa (28), o funcionamento será das 8h às 12h, e na sexta-feira (29), as Agências FGTAS/Sine estarão fechadas em razão do feriado. As unidades retomarão o atendimento ao público na segunda-feira (1).

Em Porto Alegre, a medida também será adotada na sede administrativa da FGTAS (av. Borges de Medeiros, 521), na Casa do Artesão (av. Júlio de Castilhos, 144) e no Vida Centro Humanístico (av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2.132).

Entrega do Cartão Cidadão na FGTAS Porto Alegre

Na sexta-feira (29/3) não haverá entregas dos cartões do Devolve ICMS. Devido ao feriado de Sexta-feira Santa, o serviço de retirada estará suspenso na FGTAS em Porto Alegre e nas agências do Banrisul nas demais cidades do Estado, retornando na segunda-feira (1/4). O prédio da FGTAS fica localizado na Av. Borges de Medeiros, 521 – Centro Histórico, Porto Alegre.

Call Center do Devolve ICMS

O Call Center do Devolve ICMS não funcionará na sexta-feira (29/3), devido ao feriado de Sexta-feira Santa, retornando ao funcionamento normal no sábado (30/3). A central pode ser contatada pelo número 0800-541 23 23. O atendimento é das 8h às 20h de segunda a sexta-feira, e nos sábados das 8h às 14h.

LAZER E TURISMO

Cultura

Acesse a tabela com os dias e horários de funcionamento de instituições da Secretaria da Cultura (Sedac).

Jardim Botânico

– Quinta-feira (28/3): 9h às 17h

– Sexta-feira (29/3): 9h às 17h

Endereço: Av. Salvador França, 1.427, bairro Jardim Botânico – Porto Alegre

Parque Zoológico de Sapucaia do Sul

– Quinta-feira (28/3): 9h às 17h

– Sexta-feira (29/3): 9h às 17h

Endereço: BR-116, km 252, bairro Colonial – Sapucaia do Sul

Centro de Atenção ao Turista (CAT)

Rodoviária: Largo Vespasiano Júlio Veppo, 70

– Sexta-feira (29/3): fechado

– Sábado (30/3): fechado

Aeroporto: Av. Severo Dullius, 9.010

– Sexta-feira (29/3): fechado

– Sábado (30/3): 8h às 18h

Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete)

– Quinta-feira (28/3): 6h às 21h

– Sexta-feira (29/3): fechado

– Sábado (30/3): 6h às 13h

Endereço: Rua Gonçalves Dias, 700, bairro Menino Deus – Porto Alegre

AGRICULTURA

Ceasa

Hortigranjeiros – Pavilhão dos Produtores e Boxes dos Atacadistas

– Quinta-feira (28/3): 13h às 17h

– Sexta-feira (29/3): fechado

– Sábado (30/3): fechado

Setor de flores

– Quinta-feira (28/3): 7h às 17h

– Sexta-feira (29/3): fechado

– Sábado (30/3): 7h às 12h

Viveiro de mudas

– Quinta-feira (28/3): 6h às 18h

– Sexta-feira (29/3): fechado

– Sábado (30/3): 6h às 18h

Setor de carnes

– Quinta-feira (28/3): 7h às 17h

– Sexta-feira (29/3): fechado

– Sábado (30/3): 7h às 12h

Setor de plásticos e embalagens

– Quinta-feira (28/3): 8h às 18h30

– Sexta-feira (29/3): fechado

– Sábado (30/3): fechado

Na quinta-feira (28/3), após meio-dia, e no feriado de sexta-feira (29/3), a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) trabalhará em regime de sobreaviso para notificações das áreas animal e vegetal.

O expediente retornará ao normal na segunda-feira (1/4).

Área Vegetal

A área vegetal atenderá pelo WhatsApp (51) 98412-9961 para registro de ocorrências. O número não aceita ligações, apenas mensagens. O e-mail transito-vegetal@agricultura.rs.gov.br estará disponível para assuntos relativos à Permissão de Trânsito Vegetal (PTV) e ao Guia de Livre Trânsito de Vinhos e Derivados (GLT). Para atendimento às vinícolas, o canal de contato é o e-mail cadastrovinicola@agricultura.rs.gov.br.

Área animal

A área animal atenderá a notificações de suspeitas de doenças enviadas aos seguintes números de WhatsApp (aceitam apenas mensagens):

Canal Notifica: (51) 98445-2033

Direção: (51) 99888-8661

Diretor-adjunto: (51) 98446-3321

Divisão de Fiscalização e Defesa Sanitária Animal: (51) 98114-1500

Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Animal: (51) 99710-4900

Supervisão Regional Alegrete: (55) 99644-5082

Supervisão Regional Bagé: (53) 99967-7486

Supervisão Regional Caxias do Sul: (51) 98594-3545

Supervisão Regional Estrela: (55) 99994-3711

Supervisão Regional Ijuí: (55) 99132-3586

Supervisão Regional Lagoa Vermelha: (54) 99928-1848

Supervisão Regional Osório: (51) 99926-7027

Supervisão Regional Palmeira das Missões: (54) 99954-6386

Supervisão Regional Passo Fundo: (54) 99914-9177

Supervisão Regional Pelotas: (53) 99990-7095

Supervisão Regional Porto Alegre: (51) 99423-8429

Supervisão Regional Rio Pardo: (51) 99878-8886

Supervisão Regional São Luiz Gonzaga: (55) 99997-6760

Supervisão Regional Santa Maria: (55) 99159-1397

Supervisão Regional Santa Rosa: (55) 98129-3745

TUDO FÁCIL

Porto Alegre

Centro

– Quinta-feira (28/3): 7h às 12h

– Sexta-feira (29/3): fechado

– Sábado (30/3): fechado

– Os atendimentos serão retomados na segunda-feira (1/4)

Endereço: POP Center: Av. Júlio de Castilhos, 235, 3º andar

Zona Sul

– Quinta-feira (28/3): 8h às 12h

– Sexta-feira (29/3): fechado

– Os atendimentos serão retomados na segunda-feira (1/4)

Endereço: Av. Wenceslau Escobar, 2.666 – Tristeza

Zona Norte

– Quinta-feira (28/3): 10h às 12h

– Sexta-feira (29/3): fechado

– Sábado (30/3): fechado

– Os atendimentos serão retomados na segunda-feira (1/4)

Endereço: Bourbon Wallig

Lajeado

– Quinta-feira (28/3): 9h até 12h

– Sexta-feira (29/3): fechado

– Sábado (30/3): fechado

– Os atendimentos serão retomados na segunda-feira (1/4).

Endereço: Shopping Lajeado: BR-386, km 346

Rio Grande

– Quinta-feira (28/3): 10h até 12h

– Sexta-feira (29/3): fechado

– Sábado (30/3): fechado

– Os atendimentos serão retomados na segunda-feira (1/4)

Endereço: Partage Shopping Rio Grande: Av. Engenheira Lúcia Maria Balbela Chiesa, 2842 – Parque Res. São Pedro

Caxias do Sul

– Quinta-feira (28/3): 10h até 12h

– Sexta-feira (29/3): fechado

– Sábado (30/3): fechado

– Os atendimentos serão retomados na segunda-feira (1/4)

Endereço: Av. Rio Branco, 425 – São Pelegrino

Passo Fundo

– Quinta-feira (28/3): 10h até 12h

– Sexta-feira (29/3): fechado

– Sábado (30/3): fechado

– Os atendimentos serão retomados na segunda-feira (1/4).

Endereço: Passo Fundo Shopping: Av. Presidente Vargas, 1610 – São Cristóvão

Pelotas

– Quinta-feira (28/3): 9h até 12h

– Sexta-feira (29/3): fechado

– Sábado (30/3): fechado

– Os atendimentos serão retomados na segunda-feira (1/4).

Endereço: POP Center: Rua Professor Doutor Araújo, 14 – Centro

PROCON RS

– Quinta-feira (28/3): 10h às 12h. No período da tarde, atendimento eletrônico por meio do site, para registro de reclamações.

– Sexta-feira (29/3): fechado. Atendimento eletrônico por meio do site, para registro de reclamações.

– O Procon RS somente atende a consumidores de municípios onde não há Procon local instalado. Para agendamento de atendimento na capital, acesse https://www.procon.rs.gov.br/atendimento-ao-consumidor.

CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER VÂNIA ARAÚJO MACHADO (CRM VAM RS)

– Quinta-feira (28/2): atendimento normal (das 8h30 às 18h). Em caso de decreto, o CRM VAM seguirá o funcionamento da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH).

– Sexta-feira (29/2): fechado

IPE SAÚDE

– Quinta-feira (28/3): Atendimento presencial e por telefone até 12h.

– Sexta-feira (29/3): fechado, não haverá atendimento presencial e por telefone.

Atendimento presencial e telefônico retorna na segunda-feira (1/4).

CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI

– Quinta-feira (28/3): 8h às 12h

– Sexta-feira (29/3): fechado

– Os atendimentos serão retomados na segunda-feira (1/4).

Av. Borges de Medeiros, 1501 – Praia de Belas

OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO (OGE)

– Quinta-feira (28/3): 8h30 às 12h

– Sexta-feira (29/3): sem atendimento presencial

Retorno do atendimento presencial na segunda-feira (1/4).

Endereço: Centro Administrativo Fernando Ferrari – Av. Borges de Medeiros, 1.501 – térreo – Praia de Belas, Porto Alegre

E-mail: ouvidoriageral@casacivil.rs.gov.br

Telefone: 0800 541 6136

Site: ouvidoriageral.rs.gov.br

DETRAN RS

Na quinta-feira (28), o expediente na sede administrativa em Porto Alegre (Rua Washington Luis, 904) acontecerá no período da manhã, das 8h às 12h; na sexta-feira (29), não haverá atendimento. O horário também se aplica ao funcionamento das agências do Tudo Fácil, bem como do chat da autarquia. Os serviços retornam ao funcionamento normal na segunda-feira (1).

O Disque-DetranRS (0800 905 5555) e WhatsApp (800 9055555) funcionam até às 20h de quinta-feira.

Os centros credenciados pelo DetranRS, onde são prestados os Centros de Formação de Condutores (CFC), Centros de Registro de Veículos Automotores (CRVA) e Centros de Remoção e Depósito (CRD), terão funcionamento normal até quinta-feira. Na sexta-feira, sábado e domingo, os CRDs funcionam apenas para remoções solicitadas por agentes de fiscalização de trânsito e dos órgãos policiais.

HABITAÇÃO

Não haverá atendimento aos mutuários da Cooperativa Habitação do Estado do Rio Grande do Sul (Cohab) e Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (Ipergs) na quinta-feira (28), a partir de 12h, e na sexta-feira (29), em razão do feriado de Sexta-feira Santa. O atendimento será retomado na segunda-feira (1), das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30, no 14º andar do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Av. Borges de Medeiros, 1501, Praia de Belas).

Saiba como será o funcionamento dos serviços no feriado de Páscoa no Rio Grande do Sul

2024-03-26