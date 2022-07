Porto Alegre Saiba como será o Parque da Orla, em Porto Alegre

Por Marcelo Warth Neto | 6 de julho de 2022

O projeto foi apresentado durante um evento na Casa do Gaúcho, no Parque Harmonia Foto: Marcelo Warth/O Sul O projeto foi apresentado durante um evento na Casa do Gaúcho, no Parque Harmonia. (Foto: Marcelo Warth/O Sul) Foto: Marcelo Warth/O Sul

A pedra fundamental do Parque da Orla, espaço que integrará o trecho 1 da Orla do Guaíba e o Parque Harmonia, em Porto Alegre, foi lançada na noite de terça-feira (05), na Casa do Gaúcho.

O complexo de turismo e entretenimento temático terá inspiração na cultura, etnias, folclore e história do povo gaúcho. As obras serão concluídas até 2027. À frente do projeto, a GAM3 Parks apresentou o cronograma de ações para a imprensa, autoridades e empresários. Conheça as quatro fases do projeto:

Fase 1

Abertura ao público da esperada roda-gigante de 66 metros de altura com vista privilegiada para o pôr do sol do Guaíba; entrega da Praça da Harmonia com 12 operações comerciais; estação de trem; pórtico de acesso; nova churrascaria; Vila Italiana com 7 operações comerciais; Vila Alemã com 3 operações comerciais; praça dos imigrantes e labirinto. Nessa fase, também ocorrerá a entrega da Casa do Gaúcho, que será remodelada e abrigará eventos para até 3.500 pessoas. As obras devem ser concluídas até setembro de 2023, com investimentos de R$ 25 milhões.

Fase 2

Mirante; pórtico e passarela de acesso (que liga o trecho 1 da Orla ao Parque Harmonia); montanha-russa e brinquedos de diversão; praças folclóricas; mais 3 operações comerciais na Vila Alemã e novas operações gastronômicas. As obras devem ser concluídas até setembro de 2024, com investimentos de R$15 milhões.

Fase 3

Parque Terra dos Dinossauros, que contará a história dos dinossauros do Triássico, os primeiros a habitarem o mundo e em terras gaúchas, com certificação do Guinness Book; arena de rodeios; área das churrasqueiras; estacionamento modernizado e automatizado; recanto da erva mate; obra temática alusiva ao Salto do Yucumã, a maior queda longitudinal do mundo, abrigando também restaurantes com terraço e vista para o Guaíba; Espaço do Amanhã (movie experience, cine 7D), pontos comerciais temáticos e atrações na Orla, como: bumper boat, barquinhos de controle remoto, poitas, tela d’água, águas dançantes e show de drones. A previsão de conclusão é em setembro de 2026, com investimentos de R$ 41 milhões.

Fase 4

Finalização e consolidação do projeto, com a entrega de oito operações no Parque Harmonia, que será um local para megaeventos. As obras terminarão em setembro de 2027, com investimentos de R$13 milhões.

Segundo a GAM3 Parks, a estimativa é de que cerca de 5 milhões de pessoas usufruam anualmente de todas essas atrações. Não haverá cobrança de ingresso para acessar o Parque da Orla, somente para as atrações. A concessionária ressaltou que seguirá realizando os tradicionais eventos no Parque Harmonia, como o Acampamento Farroupilha.

