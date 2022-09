Política Saiba como verificar se o seu local de votação continua o mesmo

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2022

É possível fazer a consulta no site do TSE ou pelo aplicativo e-Título. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Faltam sete dias para o primeiro turno das eleições, e os Tribunais Regionais Eleitorais estão pedindo que todo mundo confira se o local de votação mudou ou se ainda é o mesmo.

A Justiça Eleitoral orienta o eleitor a se informar com antecedência se o local onde ele vota mudou. Essa consulta pode ser feita de diversas maneiras. Pela internet, buscando no site do Tribunal Superior Eleitoral, no aplicativo e-Título ou pelo tira-dúvidas do TSE no WhatsApp.

A juíza assessora da presidência do TRE de São Paulo Denise Indig Pinheiro diz que as mudanças são necessárias não só por causa de obras e fechamento de imóveis, mas porque os novos locais têm melhores condições de acessibilidade.

“Quando a gente faz essa mudança nós tentamos fazer não muito longe do local anterior que fechou. De qualquer forma, no dia da eleição normalmente são colocados cartazes e são distribuídos panfletos indicando pra onde foi a mudança daquele local de votação. Mas é muito importante que as pessoas vejam com antecedência para não ter que se dirigir ao local errado”, afirma.

Para facilitar a vida das pessoas, a Justiça Eleitoral disponibiliza uma série de ferramentas que permitem saber em qual seção será necessário comparecer para votar nos dias 2 e 30 de outubro.

Portal do TSE

No Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), basta clicar no menu “Eleitor e eleições”, na barra superior da página, acessar Eleições 2022 e, em seguida, consulta ao local de votação. Depois, deve-se pesquisar pelo nome ou número do título de eleitor ou CPF. Os sites dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) também dispõem de um espaço para a pesquisa dessas informações.

Ao fazer a consulta, a pessoa interessada obterá o número de inscrição eleitoral, zona eleitoral e local de votação, com endereço completo.

e-Título

O aplicativo e-Título, uma versão digital do título de eleitor, também informa o local de votação. Além disso, por meio de ferramentas de geolocalização, o app guia a pessoa até a respectiva seção eleitoral. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente em dispositivos móveis, nas lojas virtuais Apple Store e Google Play.

O e-Título serve ainda como documento de identificação da eleitora ou do eleitor caso ele já tenha feito o cadastramento biométrico. Isso porque, com a realização da biometria, a versão digital do app será baixada com foto, o que dispensa a apresentação de outro documento de identificação no momento do voto.

Mesmo que não tenha feito o cadastro biométrico, a pessoa também pode baixar o e-Título para consultar onde votar. Porém, deverá apresentar um documento oficial com foto no instante da votação.

Chatbot

O local de votação pode ser obtido ainda por meio do chatbot do TSE, um assistente virtual criado em parceria com o WhatsApp há dois anos. A ferramenta tem como finalidade esclarecer dúvidas sobre as Eleições 2022 em tempo real. Um dos tópicos de conversa do assistente virtual permite justamente à pessoa saber o local em que vota.

Para conversar com o assistente, basta acessar a câmera do celular e apontar para o código QR do chatbot, ou adicionar o telefone +55 61 9637-1078 à lista de contatos do WhatsApp. Aí, é só mandar uma mensagem para o assistente virtual e começar o diálogo.

Outras opções

Outra maneira de saber sobre o local de votação é pelo serviço voltado ao esclarecimento de eleitores no respectivo Tribunal Regional Eleitoral. E, por fim, a eleitora ou o eleitor pode se dirigir ao cartório eleitoral mais próximo ou ao TRE do estado e consultar as informações pessoalmente.

