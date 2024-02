Geral Saiba o que abre e o que fecha em Porto Alegre no feriado de Carnaval

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2024

Em Porto Alegre, o período de carnaval não é considerado feriado, mas a prefeitura adota ponto facultativo nos serviços públicos. (Foto: Brayan Martins/PMPA)

Em Porto Alegre, o período de carnaval não é considerado feriado, mas a prefeitura terá ponto facultativo nos serviços públicos, com funcionamento em regime de plantão. Na Quarta-Feira de Cinzas (14), o expediente começa às 12h. O ponto facultativo não se aplica aos serviços e atividades de natureza consideradas essenciais. As agências bancárias não abrem. Já os ônibus têm horários diferenciados.

Bancos

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) informa que não haverá atendimento nas agências bancárias durante o feriado de Carnaval, nos dias 12/02 (segunda-feira) e 13/02 (terça-feira), o que vale também para as compensações bancárias, incluindo a TED. O Pix, que funciona 24 horas todos os dias, incluindo feriados, poderá ser feito normalmente.

Já na Quarta-Feira de Cinzas (14), o início do expediente ao público começa às 12h, no horário local, com encerramento previsto no horário normal de fechamento das agências. Nas localidades em que as agências fecham normalmente antes das 15h, o início do expediente bancário será antecipado, de modo a garantir o mínimo de 3 horas de atendimento presencial ao público.

Comércio

As atividades comerciais na capital gaúcha podem ser mantidas normalmente durante o fim de semana e a segunda-feira. O Sindilojas Porto Alegre afirma, no entanto, que o uso de empregados na terça-feira de carnaval fica condicionada a celebração de um de Acordo Coletivo de Trabalho.

Trânsito e transporte

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa que o transporte coletivo irá operar com tabela normal de sábado no dia 10; de domingos e feriados, no dia 11; com tabela especial na segunda-feira, 12; e tabela de domingos e feriados no dia 13, terça-feira de Carnaval. Na quarta-feira, 14, os ônibus circularão com horários de dias úteis.

Saúde

Os prontos atendimentos, Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD), residenciais terapêuticos e hospitais do município – Hospital de Pronto Socorro (HPS) e Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV) – permanecerão abertos 24h.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pode ser acionado pelo telefone 192. A Equipe de Regulação Hospitalar e o plantão de notificação epidemiológica seguem funcionando.

As unidades de saúde e farmácias distritais não funcionam no Carnaval, retomando o atendimento na quarta-feira, 14, a partir do meio-dia.

Prontos atendimentos 24h, Caps AD, SRTs e hospitais:

– PA Cruzeiro do Sul (rua Professor Manoel Lobato, 151, Santa Tereza);

– PA Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410, Bom Jesus);

– PA Lomba do Pinheiro (estrada João de Oliveira Remião, 5120, parada 12, Lomba do Pinheiro);

– PA de Saúde Mental IAPI (rua Valentim Vicentini, s/nº);

– UPA Zona Norte Moacyr Scliar (rua Jerônimo Velmonovitz, esquina com avenida Assis Brasil);

– Hospital de Pronto Socorro (Largo Teodoro Herzl, s/nº, bairro Bom Fim);

– Hospital Materno Infantil Presidente Vargas – emergências obstétrica e pediátrica (avenida Independência, 661);

– Caps AD III Passo a Passo (avenida Carneiro da Fontoura, nº 57 – Jardim São Pedro – (51) 3345-1759);

– Caps AD III NHNI (avenida Pernambuco, nº 1700 – Navegantes – (51) 3230-6362);

– Caps AD III SCS (avenida Cavalhada, nº 1930 – Cavalhada – (51) 3230-6364);

– Caps AD III PLP (rua Dona Firmina, nº 144 – São José – (51) 3230-6360);

– Caps AD III Caminhos do Sol (avenida Protásio Alves, nº 7585 – Alto Petrópolis – (51) 3407-5225);

– Caps AD III Girassol (estada João Antônio da Silveira, nº 440 – Restinga – (51) 3248-7704);

– Caps AD IV Céu Aberto (rua Comendador Azevedo, nº 97 – Floresta – atende pessoas com idade a partir de 18 anos – (51) 3230-6366);

– SRT Nova Vida (rua Santana, nº 762 – Farroupilha – (51) 3289-5683);

– SRT Nise da Silveira (rua Waldomiro Schapke, nº 328 – Partenon – (51) 3519-7800);

– SRT Lar da Amizade (travessa Anunciada, nº 78 – Vila Ipiranga – (51) 3519-7288);

– SRT Centro (rua Onofre Pires, nº 50 – Azenha – (51) 3028-3444);

– SRT SCS (praça Simões Lopes Neto, nº 39 – Teresópolis – (51) 3239-5217).

Piscinas

As piscinas públicas das unidades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) funcionam pela tarde, a partir das 14h, no sábado, 10, domingo, 11, terça, 13, e quarta-feira, 14. As piscinas estarão fechadas na segunda-feira, 12. A piscina do Centro de Comunidade Parque Madepinho (Cecopam), na Cavalhada, permanece fechada para manutenção dos dois motores.

2024-02-09