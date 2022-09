Para não passar por esse tipo de situação, é possível justificar a ausência no dia e depois das eleições. No dia do pleito, o eleitor pode justificar a ausência em qualquer seção eleitoral do País por meio do preenchimento do Requerimento de Justificativa Eleitoral.

Caso esteja fora dos limites geográficos do domicílio eleitoral, o eleitor também pode justificar a ausência pelo sistema de georreferenciamento do celular no e-Título. Essa alternativa é possível apenas quando feita no próprio dia das eleições e dentro do horário de votação: entre 8h e 17h.