Rio Grande do Sul Saiba o que disse em depoimento o pai que jogou filho de ponte no Interior gaúcho

Por Redação O Sul | 27 de março de 2025

Tiago Ricardo Felber, que confessou o crime, teve a prisão temporária decretada pela Justiça. Foto: Reprodução Tiago Ricardo Felber, que confessou o crime, teve a prisão temporária decretada pela Justiça. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O homem que matou o filho ao jogar a criança de uma ponte, no município de São Gabriel, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, detalhou, em depoimento à polícia, como planejou a morte do filho.

Tiago Ricardo Felber, que confessou o crime, teve a prisão temporária decretada pela Justiça na quarta-feira (26). No depoimento, Tiago Felber disse que matou o filho como forma de vingança contra a mãe de Theo.

Ele disse à polícia que seu “plano A” era matar a ex-mulher, mãe de Theo, e “todos os seus namorados”. E que matar a criança era seu “plano B”. Como não conseguiu o primeiro, resolveu tirar a vida da criança para atingir sua ex-esposa.

Ainda em depoimento, questionado se tinha algum arrependimento por matar o próprio filho, Tiago disse que não. “A mãe dele tem que pagar um pouquinho para depois eu me arrepender”.

Durante a confissão do crime à polícia, Tiago relatou que tentou matar o filho um dia antes de joga-lo da ponte. Eles estavam em um quarto quando o homem esganou a criança. Porém, como Theo se debateu, Tiago desistiu naquele momento.

Porém, como o garoto ficou olho vermelho e muitos hematomas da agressão, Tiago o jogou da ponte para “esconder” as marcas da agressão, matando a criança.

Ele definiu como “uma loucurinha” ter jogado a criança de uma ponte. Tiago Ricardo Felber enviou uma mensagem de áudio para a mãe da criança logo depois do crime, dizendo “aguenta o coração para o resto da vida, atirei o Théo “debaixo” da ponte agora”.

A criança, que morava com a mãe em Nova Hartz, foi levada, no sábado (22), pelo pai para celebrar o aniversário de 40 anos.

