31 de janeiro de 2023

Disfunção causou crises constantes de dor de cabeça. (Foto: Instagram)

A influencer Virgínia Fonseca divulgou, na última semana, que sofre com a disfunção temporomandibular (conhecida como DTM), alteração na área do maxilar que causa muita dor. No entanto, uma confusão em suas redes sociais fez com que muita gente interpretasse que esse problema foi causado por uma cárie mal-curada.

O mal-entendido foi desfeito pela própria influenciadora nos stories de sua conta no Instagram. “Tem gente falando que a causa da minha DTM foi cárie. Galera, eu não postei isso tá? Eu postei a causa da minha DTM em outro story. Postei que a cárie é mais grave do que a gente pensa. Aí juntaram tudo que eu falei e colocaram num contexto só”, esclareceu a esposa do cantor Zé Felipe.

A DTM é uma alteração na ATM (articulação temporo mandibular), explica a cirurgiã dentista Gabriela Nicolellis. Esta é uma anormalidade no funcionamento da articulação responsável pelo movimento de abrir e fechar a boca. Entre as causas estão o hábito de apertar muito os dentes durante o sono (consequência do estresse e ansiedade), algum trauma na região ou o hábito de roer unhas, por exemplo.

Sintomas

Trata-se de uma doença que atinge até 12% da população brasileira. A disfunção temporomandibular pode causar dificuldade em abrir a boca, estalos, ruídos articulares, fadiga muscular da face, enxaqueca e, em casos extremos, deslocamentos e travamentos da mandíbula. “A Virginia, foi internada com enxaqueca porque a enxaqueca é uma consequência da DTM, que causa muito desconforto para o paciente, e não por uma cárie”, destaca a cirurgiã dentista.

Segundo a Sociedade Brasileira de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial, essas informações são um equívoco e podem causar muitos desencontros de informações. A dentista reforça que a cárie não tem relação direta com a DTM, e nem é a causa da condição.

“O que pode ocorrer é quando o dentista remove a cárie e restaura o dente com materiais restauradores diretos (resina ou amálgama), ou materiais indiretos (coroas de porcelana). Quando essas restaurações ficam com contato prematuro (restaurações altas que incomodam o paciente), pode modificar a oclusão e agravar a DTM”, explica. Por esse motivo o dentista deve restaurar da forma correta dentro dos padrões funcionais corretos. Isso sem provocar iatrogenias (erros), preservando assim a saúde bucal do paciente, destaca a especialista.

