Por Redação O Sul | 7 de março de 2022

Cartões da Visa e Mastercard emitidos na Rússia devem funcionar no país até a data de vencimento. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O Banco Central da Rússia anunciou no último domingo (6) que os principais bancos do país vão passar a emitir cartões com a bandeira chinesa UnionPay vinculados à rede russa Mir.

O anúncio ocorreu após a decisão das gigantes americanas Visa e Mastercard de suspender as operações na Rússia. A mudança para a UnionPay foi anunciada pelo maior banco da Rússia, o Sberbank, além do Alfa Bank e o Tinkoff, segundo agências de notícias internacionais.

A UnionPay é considerada a maior rede de cartões do mundo. Com mais de 7 bilhões de cartões em circulação, ela é a mais usada na China e também é aceita internacionalmente, embora em menor escala.

Veja abaixo o que está por trás da mudança e o que é UnionPay:

1) O que é UnionPay?

Criada em março de 2002, a UnionPay é uma empresa financeira chinesa, sediada em Xangai, que emite cartões de crédito aceitos em mais de 180 países. Os cartões com essa bandeira são adotados por bancos de 70 desses países, segundo a companhia.

A empresa também oferece tecnologias para pagamentos online, pagamentos contactless (por aproximação) e serviços de cartão de débito, estes últimos majoritariamente para residentes na China.

2) Qual é a importância da Union Pay?

Em 2015, a UnionPay ultrapassou a Visa e a Mastercard em valor total de pagamentos feitos e se tornou a maior organização de processamento de cartões do mundo, considerando operações nas modalidades crédito e débito somadas.

Apesar de ser oficialmente aceita em diversos países, a bandeira é pouco conhecida em países europeus e americanos, o que faz com que muitas lojas não possuam máquinas aptas a receber pagamentos desses cartões.

Por isso, apenas 0,5% do volume total de pagamentos processados pela UnionPay foi feito fora da China, segundo a agência de pesquisa inglesa RBR.

Para driblar o desconhecimento em países ocidentais, alguns cartões de crédito UnionPay emitidos na China também são afiliados à American Express, MasterCard ou Visa, e podem ser usados ​​no exterior em locais que aceitam essas bandeiras.

3) Por que os bancos russos vão migrar para esta bandeira?

A mudança ocorreu após Visa e Mastercard anunciarem, no sábado (5), que não vão mais operar em território russo.

Nos próximos dias, todas as transações iniciadas com cartões Visa emitidos na Rússia não funcionarão mais fora do país, e todos os cartões Visa emitidos no exterior não funcionarão dentro da Rússia, de acordo com a agência de notícias RFI. Já os cartões emitidos por bancos domésticos devem continuar a funcionar na Rússia até a sua data de vencimento.

“Somos obrigados a agir, após a invasão da Ucrânia pela Rússia e os eventos inaceitáveis que estamos testemunhando”, declarou Al Kelly, diretor-geral da Visa, por comunicado.

Já a Mastercard explicou que os cartões emitidos por bancos russos não serão mais aceitos na sua rede e os emitidos por instituições financeiras de fora da Rússia não terão mais validade nos caixas eletrônicos nem no comércio russos.

4) O que deve mudar?

Os novos cartões emitidos pelos bancos da Rússia devem ter duas operadoras simultaneamente, Mir e UnionPay, segundo a agência de notícias russa Tass.

Isso significa que eles devem continuar sendo aceitos na Rússia- segundo a UnionPay, mais de 85% das máquinas de cartão de crédito russas aceitam a bandeira, o que seria equivalente a cerca de 600 mil lojas. No entanto, pode se tornar mais difícil para os russos fazer compras em países onde o sistema é pouco conhecido.

Antes do anúncio, diversos bancos russos já emitiam cartões da UnionPay. Eles incluem Rosselkhozbank, Pochta Bank, Gazprombank, Bank St. Petersburg, Promsvyazbank, Russian Regional Development Bank, também conhecido como VBRR, Primsotsbank, Zenit e Sovcombank, de acordo com a agência Tass.

