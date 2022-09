Política Saiba o que os eleitores podem fazer durante as campanhas e no dia da eleição

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Resolução 23.610 diz o que é permitido e o que não é durante esse período. (Foto: Roberto Jayme/Ascom/TSE)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os eleitores podem colaborar com as campanhas de seus candidatos favoritos, mas assim como os candidatos, eles também precisam seguir algumas regras para isso: tem horário para encerrar comício, limites para doações e até punição em caso de divulgação de fake news. Saiba como participar dessas campanhas e como manifestar a sua preferência, desde a internet até no dia da eleição.

Veja a seguir as regras do que é permitido e proibido às campanhas, aos candidatos e também aos eleitores:

– A propaganda, seja qual for a modalidade, deverá sempre ser feita na língua nacional e mencionar o partido. Se houver coligação integrada por federação partidária, o nome dela deve constar, bem como a sigla de todos os partidos políticos.

– Em suas propagandas, os candidatos a cargos majoritários devem colocar também os nomes dos candidatos a vice. Além disso, no material impresso de campanha deve ter a tiragem e o número de inscrição no CNPJ ou o número de inscrição no CPF da pessoa responsável pela confecção e de quem a contratou.

– É proibida a propaganda em outdoors, inclusive eletrônicos. O desrespeito a essa norma está sujeito a multa de R$ 5 mil a R$ 15 mil.

– A propaganda na internet é permitida por meio de blogs, sites e redes sociais nos endereços eletrônicos comunicados à Justiça Eleitoral. Não é permitida, no entanto, a propaganda paga na internet, com exceção de impulsionamento de candidatura.

– Os eleitores também podem se manifestar na internet, mas não podem ofender a honra ou imagem dos candidatos, partidos, federações ou coligações, nem divulgar notícias falsas.

– As campanhas podem enviar mensagens eletrônicas somente a eleitores que tiverem se cadastrado voluntariamente para recebê-las e devem disponibilizar mecanismos para o descadastramento para quem não quiser mais recebê-las. A Resolução proíbe a propaganda por telemarketing e disparo em massa de conteúdo eleitoral por mensagens de texto sem o consentimento prévio do destinatário.

– A partir desta terça-feira até o dia 29 de setembro, os candidatos podem fazer comícios com aparelhagem de som. No entanto, é proibida a realização de showmício de artistas; a exceção é a realização de shows para arrecadar recursos sem que haja pedido de voto.

– O uso de alto-falantes ou amplificadores de som, a distribuição de material gráfico, a realização de caminhadas, carreatas ou passeatas estão liberadas até o dia 1º de outubro.

– Até o dia 30 de setembro também pode ser feita a divulgação paga na imprensa escrita e a reprodução na internet do jornal impresso de até 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo, em datas diversas, e o valor pago pela inserção deve constar no anúncio.

– De 26 de agosto a 29 de setembro, será veiculada a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão do primeiro turno das eleições.

– No dia da votação, os eleitores podem revelar suas preferências por candidatos por meio do uso de broches, bandeiras, adesivos, camisetas e outros adornos.

– Não é permitida a aglomeração de pessoas com roupas padronizadas que caracterize uma manifestação coletiva.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política