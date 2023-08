Saúde Saiba o que você não deve fazer quando é picado por uma abelha

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2023

A picada de abelhas é o único que ainda não possui um soro específico para o tratamento no Brasil. (Foto: Reprodução)

Sofrer uma picada de abelha pode proporcionar um momento de dor terrível para a vítima, apesar de a maioria desses insetos ser inofensiva. A recuperação não costuma ser tão rápida. No entanto, é preciso ter cautela quanto às horas seguintes.

Entre os principais tipos de acidentes por animais peçonhentos, a picada de abelhas é o único que ainda não possui um soro específico para o tratamento no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. Segundo a pasta, o medicamento está em processo de produção.

Veja abaixo dicas sobre como passar o momento após o ataque, além de como se prevenir deles:

Principais sintomas

O principal sintoma da picada é a dor intensa e o pequeno inchaço na região atacada. A vítima também pode ficar com uma mancha vermelha – o que é chamado eritema –, além de sentir calor.

O que fazer

Após a picada, é recomendado retirar o ferrão e que a vítima lave a pele com água e sabão, para que o local fique limpo. Após, uma compressa com água fria ou gelo de 10 a 20 minutos também pode ser feita para aliviar a dor e o inchaço. Caso o incômodo seja grande, um analgésico simples pode ser utilizado para amenizá-lo.

O que não fazer

É importante que a pessoa não coce a área inchada. Apesar de dar à pessoa um alívio temporário, é possível que esfregar a região pode trazer complicações como uma infecção. Além disso, não é necessário colocar vinagre e bicarbonato de sódio na região machucada.

Pessoas alérgicas

Se os sintomas persistirem, é possível que a vítima seja alérgica ao veneno do inseto. O tratamento das reações alérgicas, a partir da identificação, varia conforme a gravidade das manifestações apresentadas. Um especialista pode ser consultado para análise da melhor forma de proceder a estes acidentes.

Prevenção

– A remoção das colônias de abelhas que estão em lugares públicos ou residências deve ser efetuada por pessoas treinadas e equipadas. A retirada deve ser feita no período da noite, quando os insetos estão calmos;

– Evite aproximar-se de colmeias de abelhas sem estar com equipamentos adequados (macacão, luvas, máscara, botas, fumigador, etc.);

– Não corra na rota de voo das abelhas;

– Barulhos, perfumes fortes, além do próprio suor do corpo e o uso de roupas de cores escuras (principalmente preta e azul-marinho) desencadeiam o comportamento agressivo e, consequentemente, o ataque de abelhas. Por isso, preste atenção a esses elementos se estiver próximo a uma colmeia. As informações são do jornal Extra.

Saiba o que você não deve fazer quando é picado por uma abelha

