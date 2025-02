Porto Alegre Saiba onde estará nesta semana a unidade móvel de saúde de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Equipe volante da rede municipal disponibiliza uma série de serviços gratuitos. (Foto: Arquivo/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ao longo desta semana, a unidade móvel da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Porto Alegre atende comunidades nos bairros Lomba do Pinheiro, Lageado, Humaitá, Anchieta e Partenon, sempre das 9h às 16h. São disponibilizados diversos serviços, a cargo de equipes da rede.

Na lista constam vacinas, consultas médicas, de enfermagem e pré-natal, coleta de material para prevenção de câncer de colo uterino, aplicação de medicamentos injetáveis, realização de curativos e retirada de pontos, bem como testes de gravidez, HIV, sífilis e hepatite (B ou C), verificação de glicose e pressão arterial, distribuição de medicamentos com receitas simples e encaminhamentos para especialidades, dentre outros.

– Segunda-feira (17): Quinta do Portal – rua Jaime Lino dos Santos Filho nº 604, bairro Lomba do Pinheiro.

– Terça-feira (18): Esporte Clube Lageado – avenida Edgar Pires de Castro nº 9.316, bairro Lageado.

– Quarta-feira (19): Vila Santo André – avenida Ernesto Neugebauer nº 2.470, bairro Humaitá.

– Quinta-feira (20): Vila Dique – avenida Dique nº 746, ONG Nossa Casa, bairro Anchieta.

– Sexta-feira (21): Campo da Tuca – rua Saibreira, s/nº, Emef Depurado Marcírio Goulart Loureiro, bairro Partenon.

Modificação

A população que recebe atendimento de saúde na unidade móvel estacionada junto à Unidade de Saúde (US) Vila Elizabeth, no bairro Sarandi, deve procurar atendimento na Unidade Assis Brasil ou na unidade móvel estacionada na Praça Lampadosa (rua Vinte e Um de Abril º 792) a partir desta segunda-feira. Usuários do serviço já vêm sendo orientados pela equipe quanto à alteração.

A previsão é de retomada do atendimento no local em 7 de março. Até lá, serão instalados contêineres e feitos os devidos ajustes para possibilitar o trabalho da equipe. A mudança é necessária por causa do fim do contrato da prefeitura com o Movimento União BR, que cedeu gratuitamente a unidade móvel para atendimento.

A US Vila Elizabeth está entre as 12 fechadas em função da enchente de maio do ano passado. Nesses locais, a SMS disponibiliza unidades móveis e postos alternativos como opções para atendimentos da população enquanto unidades seguem temporariamente fechadas e em processo de recuperação.

– Bairro Sarandi: Unidade de Saúde Sarandi. Rua Francisco Pinto da Fontoura nº 34.

– Unidade de Saúde Asa Branca (fundos): Rua Vinte e Cinco de Outubro nº 318.

– Unidade de Saúde Nova Brasília: Praça Lampadosa. Rua Vinte e Um de Abril nº 792.

– Unidade de Saúde Vila Elizabeth: Rua Paulo Gomes de Oliveira nº 170.

– Bairro Humaitá: Unidade de Saúde Farrapos – Paróquia Santíssima Trindade; Rua José Luiz Perez Garcia nº 5 (com acesso pela rua Bambas da Orgia).

– Clínica da Família Diretor Pestana – Paróquia São Miguel Arcanjo: Rua Padre Diogo Feijó nº 657.

– Bairro Centro Histórico: Caps AD Céu Aberto (atendimento ambulatorial em saúde mental) – Centro de Saúde Santa Marta. Rua Capitão Montanha nº 27.

– Bairro Farrapos: Unidade de Saúde Mário Quintana. Rua 698, nº 106

– Bairro Arquipélago: Unidade de Saúde Ilha da Pintada. Avenida Presidente Vargas nº 390

– Unidade de Saúde Ilha dos Marinheiros – Escola Estadual Alvarenga Peixoto. Rua Santa Rita de Cassia nº 100, quilômetro 2.

– Bairro Lomba do Pinheiro: Unidade de Saúde Mapa – ao lado do Cemitério Jardim da Paz. Rua João de Oliveira Remião nº 1.347.

– Bairro Navegantes: Unidade de Saúde Fradique Vizeu. Rua Frederico Mentz nº 374.

– Caps AD Pernambuco (atendimento ambulatorial em saúde mental) – Centro de Saúde Navegantes:

Avenida Presidente Franklin Roosevelt nº 5.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/saiba-onde-estara-nesta-semana-a-unidade-movel-de-saude-de-porto-alegre/

Saiba onde estará nesta semana a unidade móvel de saúde de Porto Alegre

2025-02-16