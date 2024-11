Política Saiba onde estavam Lula, ministros do Supremo e os presidentes da Câmara e do Senado quando as bombas explodiram em Brasília

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A segurança do STF e dos palácios do Planalto e da Alvorada, além da Câmara e do Senado, foi ainda mais reforçada. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Apenas três dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) estavam na Corte quando, na noite de quarta-feira (13), ocorreram explosões na Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF). Eram 19h30 quando o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, o vice Édson Fachin e o colega Cristiano Zanin tomavam lanche numa sala reservada do Salão Branco e ouviram os estrondos.

A sessão de julgamento já havia terminado. Até aquele momento, ninguém sabia o que tinha acontecido e nem que Francisco Wanderley Luiz, o homem-bomba, morrera. Um e-mail com mensagem ameaçadora chegou depois ao STF com o seguinte aviso: não haverá descanso enquanto a Corte não for destruída.

Na hora do ataque, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava no Palácio da Alvorada, reunido com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Mas, pouco antes, a conversa no Alvorada ainda girava em torno das medidas de proteção tomadas para a reunião de líderes do G-20, grupo que reúne as maiores economias do mundo e ocorre nos próximos dias 18 e 19, no Rio de Janeiro.

No Supremo, seguranças entraram na sala de lanches do Salão Branco e disseram que os três ministros precisavam sair dali, com calma, porque haveria uma varredura no local.

Na frente do prédio, perto da Estátua da Justiça vandalizada nos atos extremistas de 8 de janeiro de 2023, um homem vestido com paletó e calça estampados com naipe de baralho estava estendido no chão.

Barroso ainda deu uma rápida passada na biblioteca da Corte. Ligou para Lula, para Andrei e para o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha.

Sem conseguir falar com Ibaneis, que está na Italia, conversou por telefone com a vice-governadora, Celina Leão, e foi informado sobre as providências tomadas.

A reação de todos os que conversaram com Barroso foi de perplexidade. O diretor-geral da Polícia Federal logo desconfiou que o caso tivesse ligação com os ataques de 8 de janeiro.

Os ministros do STF Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes foram ao encontro de Lula, no Alvorada. A “happy hour” já estava marcada, mas acabou se transformando em reunião de trabalho, com a presença de Andrei.

A Polícia Federal abriu inquérito para apurar as explosões e encaminhou o caso a Moraes. Não sem motivo: o ministro é relator das investigações que apuram os ataques de 8 de janeiro. “Não é aceitável que se proponha anistia para quem pratica atos que atentam contra o estado democrático de direito e também atos terroristas”, argumentou Andrei.

As explosões incendiaram o carro de Francisco Wanderley Luiz, que estava estacionado perto do Anexo IV da Câmara, lotado de fogos de artifício. No reboque do carro havia bombas caseiras. Naquele instante, a Casa de Salão Verde discutia a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que aumenta a isenção tributária das igrejas.

Quem presidia a sessão era o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) porque o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), estava em voo para São Paulo.

O PSOL protestava no plenário para tentar impedir a votação da PEC quando começaram a pipocar notícias sobre o atentado.

“Um homem foi morto. O Supremo foi evacuado. É necessário fazer uma varredura nesse plenário”, disse a deputada Sâmia Bonfim (PSOL-SP) para Sóstenes. “As igrejas beneficiadas com a isenção de impostos vão nos dar conforto se a gente morrer aqui dentro”, ironizou o deputado Chico Alencar (PSOL-RJ).

Ex-presidente da Frente Parlamentar Evangélica, Sóstenes se recusou a encerrar a sessão de imediato. “Eu tentei falar com o presidente Arthur Lira, mas ele estava em vôo. Só na hora que o chefe da Polícia Legislativa da Câmara confirmou o óbito eu suspendi a sessão. Minha preocupação não era com a pauta dos evangélicos. Era em evitar pânico. Nós saímos de lá escoltados”, afirmou o deputado, que é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Logo depois, Sóstenes conseguiu falar com Lira, que já havia pousado na capital. “Eu disse: presidente, daqui em diante você cuida do caso.”

Ao contrário da Câmara, o Senado conseguiu aprovar o que estava em pauta quando houve o ataque a bomba na Praça dos Três Poderes: o texto-base do projeto que estabelece regras de transparência para o pagamento de emendas parlamentares.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) conduzia a sessão e recebeu um telefonema de Celina Leão, relatando o atentado. O Senado foi evacuado depois da Câmara. Lá, porém, não houve discussões acaloradas como na Casa de Salão Verde. O pagamento das emendas, assunto de interesse de deputados e senadores, está bloqueado pelo ministro do STF Flávio Dino enquanto não se encontrar uma solução para o caso.

“O triste episódio que chocou a todos nós, e, lamentavelmente, resultou na morte de uma pessoa, demonstra o quanto devemos repudiar e desestimular atos de violência e discursos de ódio em nosso País”, disse Pacheco.

Na madrugada dessa quinta-feira (14), a segurança do STF e dos palácios do Planalto e da Alvorada, além da Câmara e do Senado, foi ainda mais reforçada. Na Praça dos Três Poderes, as grades voltaram a fazer parte da paisagem.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/saiba-onde-estavam-lula-ministros-do-supremo-e-presidentes-da-camara-e-do-senado-quando-as-bombas-explodiram-em-brasilia/

Saiba onde estavam Lula, ministros do Supremo e os presidentes da Câmara e do Senado quando as bombas explodiram em Brasília

2024-11-14