Qualquer pessoa com esses sintomas deve se autoisolar e fazer um teste para verificar se tem o vírus. Outros membros da família também devem se isolar para evitar uma possível disseminação.

Pesquisa olfativa

Responsável pelo estudo, o professor Carl Philpott, da Universidade de East Anglia, no Reino Unido, realizou testes de cheiro e sabor em 30 voluntários: 10 com Covid-19, 10 com resfriados fortes e 10 pessoas saudáveis sem sintomas de resfriado ou gripe.

A perda de cheiro foi muito mais profunda nas pacientes com Covid-19. Eles eram menos capazes de identificar cheiros e não eram capazes de distinguir sabores amargos ou doces.

Philpott, que trabalha com a ONG Fifth Sense, criada para ajudar pessoas com distúrbios de olfato e paladar, diz: “Realmente parece haver características distintas que distinguem o coronavírus de outros vírus respiratórios”.

“Isso é muito interessante porque significa que testes de olfato e paladar podem ser usados para discriminar entre pacientes com Covid-19 e pessoas com gripe ou resfriado comum.”