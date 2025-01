Mundo Saiba por que a polícia não consegue prender ex-presidente sul-coreano acusado de golpe

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2025

Policiais enviados à casa do presidente afastado Yoon Suk Yeol foram impedidos de cumprir um mandado de prisão contra ele na última sexta (3). (Foto: Reprodução/X)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em mais um capítulo da crise política que há um mês se desenrola na Coreia do Sul, mais de 100 policiais enviados à casa do presidente afastado Yoon Suk Yeol foram impedidos de cumprir um mandado de prisão contra ele na última sexta-feira (3).

Em um tumulto que se arrastou por seis horas, a equipe de segurança de Yoon formou um cordão humano e usou veículos para bloquear o caminho dos agentes, informou a imprensa local.

No início de dezembro, o então presidente chocou o mundo ao decretar lei marcial no país. A medida teve, contudo, vida curta, foi vetada pelo Congresso horas depois de ter sido anunciada e, na sequência, revogada.

Os parlamentares decidiram então investir contra o mandato de Yoon e, após uma tentativa frustrada de impeachment, conseguiram aprovar o afastamento do então presidente no último dia 14 de dezembro.

Depois de ter sido destituído, Yoon virou alvo de uma investigação criminal, recusou-se a comparecer a um interrogatório e, no início desta semana, recebeu a notícia do mandado de prisão.

Embora Yoon tenha sido destituído de seus poderes presidenciais, ele ainda tem direito a uma equipe de segurança — que teve papel fundamental no bloqueio da prisão.

Para Mason Richey, professor associado na Universidade Hankuk de Estudos Estrangeiros, em Seul, os funcionários do serviço de segurança presidencial podem ter decidido impedir a detenção de Yoon ou por lealdade a ele ou sob “uma compreensão equivocada de seu papel legal e constitucional”.

Como Yoon está afastado, os agentes deveriam receber ordens do presidente interino, Choi Sang-mok. Nesse sentido, acrescenta Richey, “ou eles não foram instruídos pelo presidente interino Choi a se desmobilizarem [e deixaram a polícia cumprir o mandado] ou estão recusando suas ordens de fazê-lo”.

Alguns especialistas apontam a segunda opção como mais provável, e acreditam que os agentes de segurança demonstraram “lealdade incondicional” a Yoon, e não à organização que representam.

O advogado americano e especialista em Coreia Christopher Jumin Lee chama atenção para o fato de que o chefe do serviço de segurança presidencial, Park Jong-joon, foi nomeado para o cargo pelo próprio Yoon em setembro.

“Pode ser que Yoon tenha loteado a organização com agentes linha-dura leais a ele em preparação exatamente para uma eventualidade como essa”, destaca.

Risco de escalada

A solução “mais simples”, diz Lee, é que o presidente interino Choi ordene que o serviço de segurança presidencial abandone a função.

“Uma recusa em fazer isso pode ser motivo para seu próprio impeachment pela Assembleia Nacional”, acrescenta.

Choi, que é ministro das finanças, assumiu a liderança do país depois que os parlamentares votaram pelo impeachment do primeiro sucessor de Yoon, o primeiro-ministro Han Duck-soo.

O impasse político também reflete a polarização na política sul-coreana entre aqueles que apoiam Yoon e sua decisão de impor a lei marcial e aqueles que se opõem a ela.

E as diferenças não necessariamente terminam aí.

A grande maioria dos sul-coreanos concorda que a declaração de lei marcial de Yoon em 3 de dezembro foi errada e que ele precisa ser responsabilizado, mas disconcordam sobre o que significa responsabilidade, diz Duyeon Kim, integrante sênior adjunto do think tank (centro de pesquisa) Center for a New American Security.

Essa incerteza também está elevando as tensões, a exemplo do que aconteceu na sexta-feira na residência presidencial de Yoon, onde seus apoiadores estão acampados há dias, levando a discursos acalorados e até mesmo confrontos com a polícia.

O serviço de segurança presidencial também está fortemente armado, então um cenário que envolvesse prender policiais também precisaria levar em conta os riscos de escalada da situação.

A polícia já informou que está investigando o diretor do departamento e seu vice por impedir o trabalho dos agentes — o que pode significar novas acusações e mandados de prisão.

As consequências do decreto de lei marcial de Yoon também são um desafio para o Escritório de Investigação de Corrupção, responsável pela investigação.

A divisão está operando há apenas quatro anos, foi criada em resposta à indignação pública contra a ex-presidente Park Geun-hye, que sofreu impeachment, foi destituída do cargo e posteriormente presa devido a um escândalo de corrupção.

Embora presidentes sul-coreanos já tenham sido presos antes, Yoon é o primeiro a ser preso antes de renunciar. Os investigadores têm até 6 de janeiro para prender Yoon antes que o mandado atual expire.

Eles podem tentar prendê-lo novamente no fim de semana, embora isso possa se tornar um desafio maior caso a multidão de apoiadores aumente, ou solicitar um novo mandado e tentar detê-lo novamente.

