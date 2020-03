Brasil Saiba por que o passaporte emitido pelo Paraguai é melhor que o documento brasileiro para investir nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 6 de março de 2020

Segundo especialistas, muita gente se naturaliza paraguaio para ir embora do Brasil. (Foto: EBC)

Em meio a toda a polêmica motivada pelas detenções do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e de seu irmão Assis no Paraguai, diversos questionamentos têm sido levantados pela imprensa e pela opinião pública. Dentre as “perguntas que não querem calar” está: por que “R10” portava um passaporte adulterado em um país que não exige o documento para brasileiros?

Especialistas sinalizam que a resposta pode estar em uma vantagem de se ter documentos do país vizinho, mais precisamente a facilidade de se obter o visto e investir em mercados como o dos Estados Unidos. Entenda, a seguir, o porquê.

Aposentado, Ronaldinho tem investido na carreira empresarial. Em 2018, foi anunciado como sócio da 5xmais Holding Business, empresa que pretende investir US$ 75 milhões em mais de 2 mil startups até 2022. Também se associou a uma marca de relógios para criar a polêmica 18kRonaldinho, que prometia experiências em marketing multinível. Até mesmo uma criptomoeda foi lançada pelo craque.

Buscar passaporte paraguaio costuma ser uma alternativa para brasileiros diminuirem a burocracia na expansão dos negócios e na comodidade de viver nos Estados Unidos. Mais de 80 países – incluindo o Paraguai – possuem acordo comercial com os norte-americanos; o Brasil, não, o que torna o processo mais difícil.

“O Paraguai é um país que tem acordo com os Estados Unidos desde 1860”, ressalta o advogado Marcelo Godke, sócio do escritório brasileiro Godke. “Como o Brasil não tem tratado de investimento com os Estados Unidos, o brasileiro não pode buscar o visto E-2. É um tratado de comércio, amizade e navegação. A facilidade é maior para tirar o visto norte-americano quando se é paraguaio. Muita gente se naturaliza Paraguaio para ir embora do Brasil. Apesar de não dar direito ao ‘green card’, resolve o problema de quem quer morar nos Estados Unidos”.

Mas, para conseguir um passaporte local, é necessário ser um cidadão paraguaio. Conforme o Consulado do Paraguai no Brasil, não existe dupla cidadania no país. Ou seja, caso Ronaldinho quisesse obter o documento, teria que passar pelo processo de naturalização e isso demanda muito tempo.

Ou seja: se você não é um descendente de um cidadão paraguaio, só poderá obter a cidadania por meio da naturalização. O processo só pode ser aberto e permitido ao estrangeiro após ter mais de três anos de residência física no país exercendo qualquer profissão, comércio, ciência, arte ou indústria e ter boa conduta.

Esse processo (naturalização) é feito através da Justiça. O cidadão precisa morar lá e preencher todos os requisitos. O passaporte é mais complicado pois ele já precisa ter a identidade paraguaia e quem cuida do processo é o Ministério do Interior. Ao final do processo de nacionalização, o Supremo Tribunal do Paraguai concede a “Carta de Naturalização”.

Opções

Outra possibilidade para brasileiros viverem nos Estados Unidos, sem precisar passar por outro país, é buscar o caro visto EB-5: estima-se que tenha que desembolsar 900 mil dólares em projetos próprios ou de terceiros, tendo que abrir uma filial de sua empresa nos Estados Unidos.

“Com o EB-5, você precisa fazer um investimento que dá direito ao green card. Se foi isso [que o motivou], o Ronaldinho foi mal assessorado”, avalia um advogado. “Com o E-2, vale por cinco anos. Se a pessoa mantiver a empresa aberta, ele consegue renovar permanentemente.”

A terceira possibilidade é a categoria L-1. Dados de 2018 do Departamento de Estado norte-americano indicam que 10.767 vistos foram emitidos a brasileiros nesta categoria, que permite que empresas nacionais abram filiais nos Estados Unidos, desde que constituídas há mais de dois anos e tenham capacidade financeira compatível com o projeto submetido ao departamento de imigração.

“A gente deixa de atender alguns brasileiros porque eles não tem uma dupla cidadania ou dinheiro suficiente para justificar o visto L-1”, prossegue o advogado. “Aproximidamente 50% das pessoas que vem falar de visto conosco não conseguem se enquadrar em nenhum. A realidade é que é estranho ver o Ronaldinho com um passaporte falso.”

