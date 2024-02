Há muito tempo se sabe que a marcha implacável do tempo é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de câncer. O Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos indica que a idade média de início do câncer é de 66 anos — e mais da metade dos novos casos de câncer no Reino Unido são diagnosticados em pessoas com 70 anos de idade ou mais.

Algumas das causas mais comuns incluem a exposição aos raios ultravioleta, inflamações crônicas, poluição ambiental, fumo, consumo de álcool e infecções microbianas.

Mas, ao longo do tempo, nossas células perdem a eficiência para reparar essas lesões, o que gera acúmulo de mutações de DNA específicas nos tecidos. Quanto mais mutações se acumularem no nosso corpo, maior o risco de divisão celular descontrolada — o câncer.

“Basicamente, os mecanismos de reparo que poderiam evitar o início das mudanças que levam ao câncer entram em declínio quando envelhecemos”, explica Richard Siow, diretor de pesquisas do envelhecimento do King’s College de Londres.

“Quando ficamos mais velhos, os equilíbrios que mantêm a função celular normal começam a diminuir.”

Estudos também demonstraram que o acúmulo dessas mutações impede a capacidade das células imunológicas de suprimir e destruir as células cancerígenas.

Masashi Narita, que pesquisa o câncer e o envelhecimento na Universidade de Cambridge, no Reino Unido, indica um processo molecular particularmente conhecido, chamado p53.

Este processo está envolvido na supressão de tumores. Mas sua eficácia diminui com a idade, devido ao acúmulo de mutações no gene p53.

Quando ocorrem diversas mutações genéticas nas células-tronco do sangue, elas passam a induzir expansão progressiva do tamanho dessas células ao longo do tempo. Os biólogos chamam este processo de hematopoiese clonal.

Entre os jovens, ela ocorre muito raramente, mas é mais comum entre pessoas mais idosas e pode ter duas consequências importantes.

Uma é o aumento do risco dos diversos tipos de câncer no sangue. A outra é a alteração da função de várias células imunológicas, como monócitos, macrófagos e linfócitos, que são produzidos a partir das células-tronco do sangue.

Narita e seu grupo de pesquisa vêm realizando experiências com diversas mutações genéticas causadoras de câncer, que se tornam mais comuns com a idade. O objetivo é tentar entender o que acontece com o corpo humano.

“Nós pegamos um desses genes, introduzimos em um animal adulto e examinamos o que acontece em nível celular”, explica ele.

O pesquisador e sua equipe já concluíram que isso parece acionar um aumento da senescência celular, que ocorre quando células velhas e lesionadas param de se dividir e crescer.

O acúmulo excessivo de células senescentes pode modular o ambiente à sua volta em diversas formas prejudiciais, acionando inflamações crônicas que podem causar lesões adicionais e aumentar a propensão ao câncer.

Mas esses processos são apenas uma pequena amostra das formas em que o envelhecimento pode aumentar o risco de câncer. Começam a surgir outras teorias mais recentes, que são ainda mais estranhas e brutais.

Células

Da mesma forma que a memória humana diminui com a idade e nos deixa cada vez mais esquecidos e propensos a lapsos, alguns biólogos que estudam o câncer suspeitam que as células individuais também possam perder sua memória ao longo do tempo, esquecendo como se comportar corretamente.

Segundo o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS, na sigla em inglês), oito em cada 10 casos de câncer de mama ocorrem em mulheres com mais de 50 anos de idade.

Uma das possíveis causas, não só no caso de câncer de mama, mas em muitos outros tipos de câncer relacionados com a idade, é que, ao longo da vida, a transmissão de informações pelo nosso genoma fica menos estável.

É o resultado das chamadas modificações genéticas ou epigenéticas que atingem a atividade dos genes sem mudar a sequência de DNA.

“As informações são transmitidas com menos coerência e confiabilidade à medida que envelhecemos”, afirma o professor de oncologia e epigenética Andy Feinberg, da Faculdade de Medicina da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos.

“Existe mais ruído, o que gera mais aleatoriedade ou incerteza sobre o padrão de quais genes devem estar ligados e quais devem ser desligados”, explica o professor..”