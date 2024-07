Geral Saiba por que o X, rede social de Elon Musk, está desacelerando

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Musk mostrou-se um líder desagregador na rede social X, nome com que rebatizou o Twitter logo depois da aquisição. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A rede social X foi afetada pela estagnação do crescimento de usuários, enquanto seu dono, Elon Musk, provoca divisões entre os internautas com suas ações polêmicas e se vê diante de uma nova concorrência com a ascensão da plataforma rival da Meta, o Threads.

Ao divulgar dados inéditos até agora, a X informou que, no segundo trimestre deste ano, seu número de usuários com atividade diária em todo o mundo foi de 251 milhões, um aumento de 1,6% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Isso contrasta com o crescimento de dois dígitos registrado nos anos que antecederam a aquisição do Twitter por Musk, em outubro de 2022, por US$ 44 bilhões. Ele fechou o capital da empresa, que antes tinha ações negociadas em bolsa.

Musk mostrou-se um líder desagregador na rede social X, nome com que rebatizou o Twitter logo depois da aquisição. O grupo perdeu anunciantes desde que Musk comprou a plataforma, em parte por causa de sua atitude de “absolutista da liberdade de expressão” e de sua decisão de remover a maioria dos moderadores de conteúdo da plataforma.

Os críticos argumentam que isso levou a uma experiência mais tóxica, mas Musk alegou que era necessário adotar “ações drásticas” para conter as perdas financeiras crescentes. Sua rede social também enfrenta nova competição pela atenção do público.

O tamanho do Threads

A Meta, proprietária do Facebook, lançou a plataforma rival Threads há um ano, em uma iniciativa para disputar espaço com a X. O executivo-chefe, Mark Zuckerberg, revelou que o Threads cresceu para 175 milhões de usuários com atividade mensal. Já o X garante ter 600 milhões de usuários ativos mensalmente.

No entanto, a empresa de análises Sensor Tower estima que o Threads só tem 38 milhões de usuários diários – pessoas que abrem o aplicativo pelo menos uma vez por dia –, o que sugere que ele é utilizado com menos frequência do que outras plataformas de redes sociais.

Quando foi lançado, em julho passado, o Threads viveu uma explosão inicial de interesse e se tornou o aplicativo de crescimento mais rápido de todos os tempos, com 100 milhões de inscritos na primeira semana. Mas logo depois seu uso teve uma forte queda e passou a ser ignorado de maneira generalizada.

Em fevereiro, durante uma teleconferência de resultados, Zuckerberg admitiu que o Threads foi um dos produtos da empresa que “[explodiu] antes de estarmos prontos para que isso acontecesse”.

Taylor Swift

A plataforma tem ganhado usuários de forma contínua desde o outono, impulsionada por sua expansão para a União Europeia em dezembro e pelas inscrições de celebridades como Taylor Swift, que aderiu em abril. O Threads também se beneficia da promoção de posts no aplicativo irmão Instagram, que fornece cerca de dois terços de seu tráfego na internet, segundo a Similarweb.

A Meta utiliza as equipes de moderação que já tem no Threads e assumiu o compromisso de não amplificar notícias ou conteúdo político na plataforma, na tentativa de evitar o “escrutínio e a negatividade… ou riscos para sua integridade”, como disse Adam Mosseri, chefe do Instagram e do Threads, no ano passado.

Uma pesquisa recente da Office Communication (Ofcom), a agência reguladora britânica, concluiu que 17% dos adultos do Reino Unido usam o X como fonte de notícias. Contudo, dados da Similarweb mostram que o envolvimento com a plataforma tem caído durante campanhas eleitorais nacionais nos Estados Unidos, no Reino Unido e na França.

A X contestou os números da Similarweb e assegurou que a quantidade de seus usuários mensais aumentou de forma expressiva nos EUA e no Reino Unido entre agosto do ano passado e junho deste ano, sem fornecer dados específicos. As informações são do jornal Financial Times.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/saiba-por-que-o-x-rede-social-de-elon-musk-esta-desacelerando/

Saiba por que o X, rede social de Elon Musk, está desacelerando

2024-07-10