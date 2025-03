Saúde Saiba por que você deve lavar sua garrafa de água todos os dias

Por Redação O Sul | 13 de março de 2025

Deixar a garrafa parada favorece a multiplicação de microrganismos. (Foto: Reprodução)

A garrafa se tornou uma aliada para ajudar no consumo de água diária, nos treinos e no ambiente de trabalho. Embora seja um objeto pessoal e usada somente com esse objetivo, ela precisa ser higienizada diariamente. Sabe aquele cheiro esquisito que fica com o tempo ou aquele gosto estranho? Então, pode ser falta de uma boa lavagem.

Quando a garrafa não é lavada, acontece a proliferação de bactérias e fungos, que podem se desenvolver devido à umidade e ao calor. Já aqueles pequenos resíduos, como poeira, saliva e minerais presentes na água, podem se acumular ao longo do tempo, favorecendo a contaminação e podendo até causar problemas de saúde, é o que explica Priscila Castro, especialista em limpeza da Ecoville Rio de Janeiro.

As bactérias já estão na nossa boca e no ar. Mas, normalmente, elas vivem em equilíbrio no nosso organismo, controladas pelo nosso sistema imunológico. A água, combinada com a temperatura ambiente, fornece um meio propício para que esses microrganismos se multipliquem.

“Existem alguns momentos em que a quantidade dessas bactérias pode aumentar, provocando um desequilíbrio e causando infecções”, diz Tarcísio Carvalho, biomédico, professor da Faculdade Integrada Brasil Amazônia e autor de pesquisa sobre análise microbiológica em garrafas de água.

“Para a maioria das pessoas que é imunocompetente, isso não vai ser um grande problema. No máximo vai causar uma afta”, explica o pesquisador. “O problema é com crianças, pessoas idosas e pessoas com o sistema imunológico comprometido. Aí pode causar uma infecção mais grave”.

Limpeza diária

“A limpeza diária evita odores e sabores desagradáveis. O ideal é lavar com água e detergente neutro, enxaguando bem para não deixar resíduos de sabão e deixar secar naturalmente. Pelo menos uma vez na semana é necessário fazer uma desinfecção da garrafa com produto que mate as bactérias e microorganismos como um cloro gel, água sanitária ou produto com peróxido de hidrogênio em sua formulação”, diz.

Para garantir que sua garrafa de água fique livre de bactérias, fungos e odores desagradáveis, confira essas dicas de limpeza:

Higienização diária

Esvazie a garrafa e enxágue com água corrente. Em seguida, adicione água, detergente neutro e use uma escova ou esponja para esfregar bem o interior, especialmente o fundo e as laterais. Lave bem a tampa e o bico, pois essa é uma das áreas que mais acumula bactérias. Deixe secar com a boca da garrafa virada para baixo em um local arejado.

Limpeza profunda

Se a garrafa estiver com odor, resíduos acumulados ou sem limpeza há mais tempo, faça essa higienização de uma a duas vezes por semana. “Dilua uma colher de chá de água sanitária em 500 ml de água, deixe agir de 10 a 15 minutos e enxágue muito bem para remover qualquer vestígio de produto. Evite deixar água parada por muito tempo e lave suas garrafas todos os dias”, diz a especialista de Ecoville.

