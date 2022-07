Saúde Saiba porque você deveria comer pelo menos uma banana por dia

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2022

Fruta possui muitas propriedades nutricionais que ajudam a melhorar a saúde. (Foto: Reprodução)

A banana já faz parte da cultura do brasileiro. Alimento indispensável de usuários de academia, opção segura para matar aquela fome sem detonar a dieta, além de ser parte de lanches de crianças e bebês. É uma fruta que possui diversos benefícios e, por isso, pode ser consumida pelo menos uma vez por dia.

Comer uma banana por dia abastece o organismo de triptofano, um aminoácido precursor da serotonina, que regula o humor. Aliado a isso, possui boas doses de vitamina B 6 que exerce influência na qualidade do sono. E seus compostos de magnésio diminui a fadiga muscular. Por essas razões atenua sintomas de ansiedade.

Vai sair e precisa de um lanchinho prático? Leve uma banana! Cheia de nutrientes, a fruta pode ser encontrada em todas as estações do ano, tem um preço bem acessível e fica uma delícia em receitas doces e salgadas, para serem servidas do café da manhã até o jantar.

Ela é fácil de descascar, é uma fruta que não suja, pode ser consumida em qualquer lugar, também é fácil de encontrar em supermercados em feiras e tem um valor bem acessível.

A banana não é só mais uma fruta no mercado ou na sua fruteira. O sabor que agrada o paladar de muita gente também pode ser suporte para uma alimentação saudável. Sem contar seu valor nutritivo. Tem fibras alimentares, antioxidantes e muitas vitaminas. É um ótimo ingrediente para bolos, pães, doces e shakes.

A banana é uma fruta que é a cara do Brasil, concorda? Embora seja oriunda da China, a ela se adapta muito bem com nosso clima tropical, é produzida em todos os estados brasileiros e é a segunda fruta mais exportada, ficando atrás apenas da laranja.

Não é à toa que é uma fruta que representa bem o nosso país, afinal, é a que mais consumimos por aqui. De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), um brasileiro consome cerca de 25 kg de banana por ano.

Entre seus nutrientes estão as fibras, potássio, magnésio, fósforo, cálcio, vitamina A, vitaminas do complexo B, vitamina C, além de antioxidantes, triptofano e carboidratos.

Benefícios

A fruta possui flavonoides, substâncias benéficas ao sistema digestivo, que protegem a mucosa gástrica, especialmente a banana verde. Além disso, melhora o intestino devido às suas fibras que favorecem o trânsito intestinal e ajudam a eliminar toxinas do organismo.

Comer uma banana por dia reduz os riscos de doenças cardiovasculares e AVC. Esse benefício é atingido por causa de suas quantidades de potássio que estimulam a eliminação do sódio através da urina.

Problemas com TPM? Comer uma banana todos os dias pode atenuar os sintomas indesejáveis, por causa de sua vitamina B6 e triptofano. Outro beneficiado é o cérebro. A banana contém manganês que é um mineral que exerce a função de antioxidante e anti-inflamatório, previne doenças como Parkinson, epilepsia, entre outras.

