Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2025

Segundo especialistas, com a chegada da nova estação, a tendência é que o setor de frutas, legumes e verduras seja favorecido pelo clima mais ameno e pela colheita de diversos itens da safra no País. (Foto: Helena Pontes/Agência IBGE)

A visita ao supermercado é o momento em que a busca por economia está mais evidente. Entre os corredores e prateleiras, onde as despesas mensais podem se acumular rapidamente e cada centavo faz diferença na conta, gastar pouco tornou-se uma habilidade cobiçada. Em setembro, com a chegada da primavera, alguns produtos tendem a ficar mais baratos. Por isso, especialistas revelam quais itens podem registrar queda com a nova estação e dão dicas de como economizar na hora das compras.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), prévia da inflação oficial do País, registrou queda de 0,14% em agosto. Quatro dos nove grupos pesquisados tiveram recuo no período, entre eles Alimentação e Bebidas (-0,53%), com a terceira queda mensal consecutiva, impulsionada pelo subgrupo Alimentação no Domicílio, que recuou 1,02% em agosto.

Essa divisão, fortemente influenciada pelos alimentos básicos, registrou quedas expressivas nos preços da manga (-20,99%), batata-inglesa (-18,77%), cebola (-13,83%), tomate (-7,71%), arroz (-3,12%) e carnes (-0,94%).

Já a alimentação fora do domicílio subiu 0,71% em agosto, em virtude das altas no lanche (1,44%), segundo maior impacto positivo no índice (0,03 p.p.), e na refeição (0,40%).

Conforme aponta a Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj), os dados da prévia da inflação de agosto também revelaram queda de preços nos estabelecimentos do Rio que comercializam alimentos e bebidas que “possuem elevado grau de exportações para os Estados Unidos”. No período, registraram deflação o café (-0,32%), as carnes (-0,40%) e a manga (-19,96%). Devido à sua maior perenidade, a manga já tinha registrado deflação também em julho (-5,25%).

Dados da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) mostram um crescimento acumulado de 2,63% no consumo nos lares brasileiros no primeiro semestre de 2025. Em comparação ao mesmo período de 2024, o aumento foi de 2,83%.

Para Leandro Rosadas, economista e especialista em gestão de supermercados, há diferentes fatores para o avanço do consumo entre as famílias do país.

“Os brasileiros estão realizando mais pesquisas de preço. Antes, o comportamento mais comum entre as famílias era o de ir na mesma rede de supermercados para fazer as compras semanais ou de mês. Nos últimos meses, principalmente por conta da alta constante dos preços dos alimentos nas prateleiras, muitas pessoas estão migrando para outras redes do varejo alimentar ou até mesmo optando por fazer compras em mercados de bairro”, explica Rosadas.

Produtos que podem registrar redução de preços na primavera

Segundo especialistas, com a chegada da nova estação, a tendência é que o setor de frutas, legumes e verduras seja favorecido pelo clima mais ameno e pela colheita de diversos itens da safra no País. Isso significa que o consumidor pode encontrar preços mais acessíveis em produtos bastante presentes no dia a dia.

Entre as hortaliças e legumes, destacam-se tomate, pimentão, berinjela, repolho, alface, couve e outras folhagens, além do alho nacional, no qual colheita neste período costuma ampliar a oferta. No grupo das frutas, a estação favorece a safra de mangas, melões, morango, banana nanica e mexerica murcot, que também tendem a apresentar valores mais atrativos.

“São itens básicos da mesa do consumidor brasileiro, que podem registrar quedas de preço em relação a períodos de menor oferta, dependendo da região e do volume colhido. Esse movimento é positivo porque beneficia diretamente a cesta de compras das famílias com mais economia”, observou Moacir Sbardelotto, diretor regional do Assaí Atacadista.

Rosadas também destaca outras frutas, como uva, mamão, abacaxi, pêssego e jabuticaba, que entram em plena safra no País. “Já por conta da política do tarifaço, por conta do presidente Donald Trump, em curto prazo pode haver sobras de carnes bovina e de frango, criando condições de baixa de preços”, pontua.

Ele explica que esse aumento de oferta impacta diretamente o valor, que tende a cair por conta da disponibilidade e pela necessidade dos supermercadistas de competir com os concorrentes.

“Na prática, o consumidor percebe rapidamente qualquer diferença e costuma usar esses itens como parâmetro para avaliar se um supermercado está barato ou caro. Esse efeito de ‘produto notável a preço’ exige que os varejistas acompanhem de perto os valores praticados pela concorrência ao longo do ano, já que o público deve buscar por opções mais em conta”, acrescenta. Com informações do jornal O Dia.

