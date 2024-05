Rio Grande do Sul Saiba quais linhas de ônibus intermunicipais com partida de Porto Alegre estão circulando

Por Marcelo Warth | 11 de maio de 2024

Devido à inundação da rodoviária de Porto Alegre, os ônibus partem do Terminal Antônio de Carvalho, na Zona Leste Foto: Divulgação/Unesul Devido à inundação da rodoviária de Porto Alegre, os ônibus partem do Terminal Antônio de Carvalho, na Zona Leste. (Foto: Divulgação/Unesul) Foto: Divulgação/Unesul

A Fetergs (Federação das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do Rio Grande do Sul) divulgou neste sábado (11) as linhas de ônibus intermunicipais com partida de Porto Alegre que estão circulando.

Em razão dos bloqueios causados pelos temporais nas estradas gaúchas, o transporte coletivo para diversos municípios teve que ser interrompido.

Devido à suspensão das operações na rodoviária da Capital, que ficou inundada em decorrência da cheia do Guaíba, os ônibus intermunicipais partem do Terminal Antônio de Carvalho, no bairro Agronomia, na Zona Leste.

Planalto

A Planalto Transportes retoma as viagens com saídas de Porto Alegre a partir deste domingo (12). As linhas e horários são os seguintes:

Porto Alegre X Santa Maria

Saída de Porto Alegre: 11:30/19:00

Saída de Santa Maria: 12:30/18:00 Porto Alegre X Uruguaiana via São Gabriel, com conexão em Alegrete Saída de Porto Alegre: 19:00 Saída de Uruguaiana: 20:30 Porto Alegre X Quaraí via Alegrete/Rosário do Sul, com conexão em Alegrete Saída de Porto Alegre: 19:00 Saída de Quaraí: 20:30 Porto Alegre X Itaqui via Santiago/São Borja, com conexão em Alegrete Saída de Porto Alegre: 19:00 Saída de Itaqui: 16:00

2024-05-11