Geral Saiba quais cidades brasileiras “encolheram” e quais tiveram o maior aumento populacional

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











São Gonçalo, no Rio de Janeiro, teve a maior redução percentual. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais de três mil cidades brasileiras tiveram alguma perda populacional desde 2010. Os dados constam em nova divulgação do Censo 2022 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em São Gonçalo (RJ), que teve a maior redução percentual, a diferença chega a 10,3%.

O município é seguido de perto por Salvador e Itabuna, ambas na Bahia, que perderam 9,6% e 8,8% da sua população em dez anos, respectivamente. A capital baiana ainda teve a maior queda absoluta, com menos 257.651 moradores.

No extremo oposto, Senador Canedo (GO), Fazenda Rio Grande (PR) e Luiz Eduardo Magalhães (BA) quase dobraram sua população e lideram a lista dos maiores aumentos relativos, com variação entre 79% e 84%. Em números absolutos, o maior aumento foi em Manaus (AM), que “ganhou” 261.533 residentes.

Mas há cidades que ficaram no “zero a zero”, mantendo os mesmos números registrados uma década atrás. São elas Magalhães Barata (PA), Benedito Leite (MA) e Carvalhópolis (MG).

O diretor de geociências do IBGE, Claudio Stenner, reforça que a redução do número de habitantes nas metrópoles é algo inédito no país. “Muitas vezes o município núcleo da metrópole, daquela concentração urbana, perde população, mas as cidades vizinhas ganham. Isso tem a ver com o espalhamento do tecido urbano para além dos limites municipais. Isso quer dizer que há expansões novas, até pelo esgotamento de área desse município. É uma parte importante da explicação desse fenômeno”, diz.

Porto Alegre

O Censo 2022 registrou 1.332.570 moradores em Porto Alegre. O resultado aponta queda de 5,4% da população porto-alegrense em relação a 2010, quando a cidade tinha 1.409.351 habitantes.

Apesar disto, Porto Alegre teve um aumento expressivo no número de domicílios. Em 2010, havia 574.831 domicílios particulares permanentes na Capital. Em 2022 esse número saltou para 686.414, dos quais 558.151 estão ocupados, 101.013 estão vagos e 27.250 são de uso ocasional. O número de domicílios vagos mais que dobrou, já que eram 48.934 em 2010.

Estados

Os primeiros resultados do Censo 2022 também apontaram que São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro seguem sendo os estados mais populosos do país. Juntos, os três concentravam 39,9% da população brasileira. São Paulo, o maior deles em termos de população, tinha 44,4 milhões de habitantes. Cerca de um quinto da população brasileira (21,8%) vivia no Estado.

Roraima também continua sendo o estado menos populoso, com 636,3 mil habitantes, ainda que tenha apresentado a maior taxa de crescimento anual no período de 12 anos (2,92%). Na sequência, os estados com menor número de habitantes foram Amapá (733,5 mil) e Acre (830 mil).

Catorze Estados e o Distrito Federal registraram taxas de crescimento anual acima da média nacional (0,52%) em 2022. Além de Roraima (2,92%), que passou de uma população de 450.479, em 2010, para 636.303 em 2022, destacaram-se no crescimento populacional Santa Catarina (1,66%), Mato Grosso (1,57%), Goiás (1,35%), Amazonas (1,03%) e Acre (1,03%).

Entre os Estados que menos cresceram (com variação de 0,1% ou menos) está o Rio de Janeiro (0,03%), o terceiro mais populoso do país. A população fluminense passou de 15,9 milhões, em 2010, para 16,1 milhões, em 2022. Os demais foram Alagoas (0,02%), Bahia (0,07%) e Rondônia (0,10%).

Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul tem 10.880.506 habitantes. Esta foi a contagem realizada pelo Censo Demográfico 2022 do IBGE e divulgada nesta quarta-feira (28). De acordo com o levantamento, a população gaúcha aumentou em 186.577 pessoas com relação a 2010, quando o Estado tinha 10.697.929 pessoas.

Com o novo Censo, o Rio Grande do Sul passou a ser o sexto estado mais populoso do país, sendo ultrapassado pelo Paraná, cuja população aumentou quase 1 milhão de habitantes no período. As informações são do jornal O Globo e do IBGE.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/saiba-quais-cidades-brasileiras-encolheram-e-quais-tiveram-o-maior-aumento-populacional/

Saiba quais cidades brasileiras “encolheram” e quais tiveram o maior aumento populacional

2023-06-28