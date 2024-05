Saúde Saiba quais cuidados ter após enchentes

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Contato com a água contaminada das enchentes pode trazer diversos problemas de saúde. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Chuvas torrenciais afetaram mais de 90% do Estado do Rio Grande do Sul ao longo das últimas semanas, impactando a vida de mais de 2 milhões de pessoas.

Com a redução no volume de água das inundações, no entanto, é importante que a população adote alguns cuidados com a saúde, tendo em vista que enchentes desencadeiam uma série de desafios de saúde pública, conforme destaca o responsável técnico pela rede AmorSaúde, Alexandre Pimenta.

Confira os cuidados essenciais que devem ser tomados pela população afetada por inundações, listados pelo profissional:

* Cuidado com alimentos contaminados

Após uma enchente, é fundamental descartar alimentos que entraram em contato com a água ou que possam ter sido contaminados. Isso evita doenças transmitidas por alimentos infectados, como intoxicação alimentar.

* Desinfetar a água

Há muita água potável contaminada durante as inundações. Portanto, é importante garantir o acesso a fontes seguras. Se possível, a água deve ser fervida ou desinfectada antes de ser consumida.

* Evitar contato com a água contaminada

A exposição à água contaminada aumenta o risco de doenças como diarreia, hepatite A e leptospirose. Manter a higiene pessoal, e evitar o contato direto com água contaminada, quando possível, auxilia na prevenção.

* Atualizar as vacinas

Em situações de enchentes, pode haver um aumento do risco de doenças infecciosas, especialmente aquelas transmitidas por contato direto ou vetores como mosquitos. Certificar-se de que as vacinas estejam atualizadas, especialmente contra doenças como tétano, hepatite A e febre tifoide, é crucial.

* Cuidados com ferimentos

Lesões durante uma enchente são comuns devido a destroços e água contaminada. Limpar os ferimentos, tratando-os adequadamente, ajuda a prevenir infecções e complicações mais graves.

* Atenção com a saúde mental

Enchentes são traumáticas e estressantes. É importante procurar apoio emocional e psicológico para lidar com o impacto emocional do desastre. Organizações locais e serviços de saúde podem oferecer suporte nesse aspecto.

* Controle de pragas

Inundações levam a um aumento de pragas, como mosquitos e roedores, capazes de transmitir doenças. Medidas de controle de pragas e uso de repelentes ajudam a prevenir a propagação de enfermidades.

* Acesso a cuidados médicos

Garantir o acesso a serviços de saúde é vital após uma enchente. Isso inclui cuidados de emergência para lesões graves, bem como acesso a medicamentos e tratamento para condições de saúde crônicas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/saiba-quais-cuidados-ter-apos-enchente/

Saiba quais cuidados ter após enchentes

2024-05-27