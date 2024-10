Política Saiba quais partidos podem comandar mais cidades do País, a depender do resultado do segundo turno

O segundo turno vai ser realizado em 51 municípios brasileiros.

Caso vençam todas as eleições em segundo turno que estão disputando, o PSD, o MDB e o PP podem se isolar, ainda mais, como os partidos que mais conquistaram prefeituras no pleito municipal deste ano. O PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, também almejam ampliar o número de eleitos neste domingo (27).

O segundo turno vai ser realizado em 51 municípios brasileiros, sendo 18 delas no Estado de São Paulo. A nova rodada é realizada em cidades com mais de 200 mil eleitores onde um candidato não teve mais da metade dos votos no último dia 6.

Ao final do primeiro turno, o PSD conquistou 878 prefeituras e se tornou o partido com mais prefeitos do País. Caso os 11 candidatos do partido que disputam a nova rodada do pleito saiam vitoriosos, o número pode subir para 889.

O MDB, por sua vez, conquistou 847 prefeituras e tem nove candidatos concorrendo no segundo turno. Dessa forma, se todos vencerem, a sigla terá 856 eleitos. No último dia 6, o PP venceu em 743 municípios. O partido, presidido pelo senador Ciro Nogueira (PI), está na disputa em outras seis cidades e pode fazer a contagem subir para 749.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, esperava que a sigla de Bolsonaro conquistasse mais de 1.000 prefeituras nas eleições deste ano. No primeiro turno, o saldo foi de 510 cidades. A legenda é a que mais possui candidatos disputando a nova rodada, com 22 concorrentes. Dessa forma, em caso de vitória de todos, o número de eleitos vai passar para 532.

Já o Partido dos Trabalhadores, de Lula, conseguiu 248 prefeituras, sendo a nona sigla com mais eleitos no primeiro turno. Se a legenda conseguir eleger os 13 candidatos que disputarão o segundo turno neste domingo, o saldo final será de 261. Mesmo assim, os petistas não vão ultrapassar o PSDB, adversário histórico, que conquistou 269 cidades e pode ter até 274.

O PSOL, que possui 13 deputados na Câmara dos Deputados, não conseguiu eleger um prefeito nos municípios do País. No segundo turno, a sigla disputa a cidade de São Paulo, com Guilherme Boulos, e Petrópolis (RJ), com Yuri Moura.

O Novo, que conquistou 18 prefeituras no último dia 6, também possui dois candidatos no segundo turno em cidades do interior de São Paulo. São eles: Marco Aurélio, em Ribeirão Preto, e Sergio Victor, em Taubaté.

