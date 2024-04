Tecnologia Saiba quais profissionais o Google procura para trabalhar em seu novo centro de engenharia no Brasil

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2024

Compartilhe esta notícia:











Google planeja inaugurar seu Centro de Engenharia em São Paulo em 2026. (Foto: Divulgação/Google)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Google planeja inaugurar seu Centro de Engenharia em São Paulo somente em 2026, mas já tem vagas abertas para o futuro espaço. A empresa não dá um número exato, mas espera contratar centenas de pessoas para cargos que vão do nível de estágio até liderança.

As novas oportunidades incluem as áreas de engenharia de software, segurança, ciência de dados, entre outras. Quem for contratado vai começar a trabalhar em outros escritórios do Google e, posteriormente, poderá ser realocado para o futuro Centro de Engenharia.

O primeiro espaço do tipo da empresa no Brasil, em Belo Horizonte (MG), tem cerca de 200 funcionários.

A expansão da equipe no País é resultado da parceria que o Google firmou para ocupar um prédio de 7.000 m² no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), nos arredores da Universidade de São Paulo (USP).

“Isso é um dos passos na nossa jornada de mostrar que o Brasil é uma potência para talentos de engenharia e chave para o ecossistema global de inovação do Google”, disse Alexandre Freire, diretor de engenharia do Google no Brasil e líder do projeto de implantação do novo espaço da empresa em São Paulo.

Em entrevista ao g1, Freire explicou que os profissionais não serão contratados apenas para traduzir produtos da empresa para o português: “Vamos criar coisas aqui no Brasil que depois lançaremos para o resto do mundo”.

E o líder de recrutamento da empresa na América Latina, Daniel Borges, destacou o que é valorizado em candidatos nos processos seletivos da companhia.

Os executivos adiantaram que:

* O Google vai contratar profissionais de diversos níveis e prepara um programa de estágio para sua equipe na cidade de São Paulo, bem como vagas exclusivas para pessoas pretas e pardas e pessoas com deficiência;

* Do ponto de vista técnico, a empresa valoriza desenvolvedores que consigam trabalhar em várias posições na área de programação e que entendam conceitos básicos de ciência de computação, como escrever códigos eficientes;

* Vagas de engenharia de software exigem habilidades em inglês e experiência com linguagens de programação, além de graduação na área;

* Vontade de aprender coisas novas, trabalho em equipe e liderança são alguns dos valores buscados pela área de recrutamento.

Como será

O Google anunciou em fevereiro o plano de criar na cidade de São Paulo o seu segundo Centro de Engenharia no Brasil – já existe um em Belo Horizonte, inaugurado em 2005, que também foi o primeiro do tipo para a empresa na América Latina.

O espaço na capital paulista será usado principalmente na criação de soluções de privacidade e segurança para o Google, mas também será aberto para pessoas de fora participarem de cursos e treinamentos relacionados a ferramentas da empresa.

A estrutura também será usada para abrigar um espaço de acessibilidade, em que desenvolvedores e autoridades poderão testar ferramentas usadas na internet por pessoas com deficiência e discutir como torná-la mais inclusiva.

Vagas disponíveis

O Google já tem dezenas de vagas abertas em seu site para trabalhos como cientista de dados e consultor de segurança e privacidade — carreiras que estão em alta no mercado —, engenheiro de software e gerente de produto.

Haverá posições exclusivas para pessoas pretas e pardas e pessoas com deficiência.

A empresa espera ampliar a lista de oportunidades em diversos níveis. “Vamos trazer bastante gente em início de carreira com um programa de estágio que vamos lançar em São Paulo”, adiantou o diretor de engenharia Alexandre Freire. “Mas também vamos contratar pessoas em posições de liderança”.

Procura

Desenvolvedores do Google trabalham principalmente com linguagens de programação TypeScript, Java, C++ e Go. Mas o diretor de engenharia explicou que a empresa busca profissionais capazes de atuar em várias posições.

“No Google, temos um perfil bem generalista. Engenheiro de software deve poder resolver os problemas do stack inteiro [ou ‘full stack’, nome dado para desenvolvedor que pode atuar em todas as áreas de programação]”, disse Freire.

Mais do que saber linguagem e pacote de programação em alta, “o importante é ter a base sólida dos conceitos fundamentais de ciência da computação que não vão sair de moda”, disse o executivo.

Uma das qualidades valorizadas pela empresa é a capacidade de criar códigos que não consumam a capacidade de servidores de forma desnecessária. “Na nossa escala, o pessoal precisa saber escrever um algoritmo eficiente e conseguir explicar quanto tempo vai demorar para rodá-lo”.

E a empresa também costuma valorizar características pessoais de seus contratados. “Do meu ponto de vista, duas coisas importantes são a vontade de aprender e não ter medo de desafios que parecem ser impossíveis”, disse Freire.

“Tentamos sempre ter impacto enorme em escala inimaginável. Se você entrou aqui, é para resolver problemas grandes para bilhões de pessoas. Tem que estar com essa gana de poder encarar desafios que parecem ser muito grandes”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/saiba-quais-profissionais-o-google-procura-para-trabalhar-em-seu-novo-centro-de-engenharia-no-brasil/

Saiba quais profissionais o Google procura para trabalhar em seu novo centro de engenharia no Brasil

2024-04-12