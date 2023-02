Esporte Saiba quais são os clubes com categorias de base mais valiosas do mundo. Lista inclui três brasileiros no “top 10”

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2023

Inter e Grêmio aparecem, respectivamente, no 39º e 52º lugares. (Foto: EBC)

O Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory) publicou um ranking dos clubes com as categorias de base mais valiosas no mundo. A lista inclui três gigantes do Brasil no “top 10”: São Paulo, Santos e Flamengo – mais adiante também aparecem Inter (39º), Grêmio (52º), Fluminense, Palmeiras, Corinthians, Avaí, Ituano, Athletico, Vasco, Coritiba e Cruzeiro.

A pesquisa – disponível no site football-observatory.com – tem por base o atual valor de mercado dos jogadores revelados por cada clube – para isso, o atleta deve ter jogado ao menos três temporadas entre os 15 e 21 anos. O Benfica (Portugal) está no topo, com um valor total de 670 milhões de euros (R$ 3,7 bilhões), divididos entre 104 atletas que revelou.

Chelsea e Barcelona completam o pódio. O valor de mercado total estimado dos 78 revelados pelo clube inglês é de 630 milhões de euros (R$ 3,5 bilhões), enquanto o dos 102 jogadores da base catalã é de 581 milhões de euros (R$ 3,2 bilhões).

O São Paulo aparece na sétima colocação e é o brasileiro melhor posicionado na lista. O Tricolor teve 73 jogadores incluídos no levantamento, com um valor de mercado total de 474 milhões de euros (R$ 2,6 bilhões).

Santos e Flamengo aparecem em seguida: na sétima e oitava posições, respectivamente. Ao todo, 61 atletas revelados pelo Peixe paulista valem atualmente 444 milhões de euros (R$ 2,4 bilhões), enquanto 58 revelações rubro-negras têm valor de mercado estimado em 438 milhões de euros (R$ 2,4 bilhões).

Top 10

1. Benfica: 670 milhões de euros (R$ 3,7 bilhões) – 104 formados.

2. Chelsea: 630 milhões de euros (R$ 3,5 bilhões) – 78 formados.

3. Barcelona: 581 milhões de euros (R$ 3,2 bilhões) – 102 formados.

4. Ajax: 555 milhões de euros (R$ 3 bilhões) – 114 formados.

5. Manchester City: 510 milhões de euros (R$ 2,8 bilhões) – 81 formados.

6. Paris Saint-Germain: 491 milhões de euros (R$ 2,7 bilhões) – 83 formados.

7. São Paulo: 474 milhões de euros (R$ 2,6 bilhões) – 73 formados.

8. Santos: 444 milhões de euros (R$ 2,4 bilhões) – 61 formados.

9. Flamengo: 438 milhões de euros (R$ 2,4 bilhões) – 58 formados.

10. Sporting: 399 milhões de euros (R$ 2,2 bilhões) – 97 formados.

