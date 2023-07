Saúde Saiba quais são os riscos do uso do Ozempic para idosos

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2023

Medicamentos que causam perda drástica de peso levantam preocupações específicas para adultos mais velhos. (Foto: Reprodução)

Existem poucas constantes no mundo da perda de peso, mas um conceito se mantém: não importa como você perde peso, por meio de alimentação restritiva, cirurgia bariátrica ou a nova classe de medicamentos injetáveis ​​como Ozempic e Wegovy, você provavelmente também está perdendo músculos.

Isso é uma preocupação particularmente maior para os adultos mais velhos, dizem os especialistas em medicina da obesidade. Quanto mais músculos alguém com mais de 65 anos perde, maior o risco de se tornar frágil ou sofrer uma fratura ou queda (o que pode ser fatal em adultos mais velhos). É crucial que os idosos mantenham a massa muscular para que possam permanecer móveis e independentes.

A massa muscular diminui naturalmente com a idade. Um homem de 70 anos, por exemplo, provavelmente terá menos músculos e mais gordura do que um homem de 30 anos com o mesmo índice de massa corporal, como explica Scott Hagan, professor assistente de medicina da Universidade de Washington que estudou a obesidade. Quando as pessoas perdem grandes quantidades de peso em um curto espaço de tempo, como ao tomar uma droga como Ozempic, a perda de massa muscular pode ser drástica, com ramificações gritantes para a saúde.

“Atualmente, sabemos muito pouco sobre como os adultos mais velhos, em particular, se saem com esses medicamentos”, diz Janice Jin Hwang, chefe da divisão de endocrinologia e metabolismo da Escola de Medicina da Universidade da Carolina do Norte, nos EUA.

Ensaios clínicos sobre a semaglutida, o ingrediente ativo do Ozempic e do Wegovy, geralmente envolvem pessoas na faixa dos 40 e 50 anos.

“Tenho preocupações sobre os médicos que prescrevem esses tipos de medicamentos para alguém de 75 anos apenas porque seu IMC é 40”, acrescenta o professor Hagan.

Riscos

Em ensaios clínicos de semaglutida, (vendida com o nome comercial de Ozempic), pessoas com 65 anos ou mais eram mais propensas a apresentar efeitos colaterais gastrointestinais, como náuseas e vômitos, do que pessoas mais jovens. Eles também eram mais propensos a parar de tomar os medicamentos por conta dos efeitos colaterais em geral.

Um feito colateral comum desses medicamentos é a fadiga, e ela pode ser ainda mais pronunciada em adultos mais velhos. Para o professor Hagan, especialista em obesidade, isso pode ser o resultado de não comer o suficiente durante o uso dos medicamentos, mas quando as pessoas perdem uma grande quantidade de peso, sua pressão arterial também pode cair, o que pode deixá-las tontas e cansadas.

A hipertensão arterial é comum em adultos mais velhos, mas eles também são suscetíveis à hipotensão ortostática, uma queda repentina da pressão arterial ao se levantar da posição sentada ou deitada. A perda de peso que acompanha esses medicamentos pode exacerbar a pressão arterial baixa e tornar mais pronunciados sintomas como sensação de desmaio ou tontura.

“As pessoas que já têm ou estão predispostas à osteoporose, que afeta quase 20% das mulheres com 50 anos ou mais nos Estados Unidos, precisam ter cuidado com esses medicamentos, porque a rápida perda de peso pode tornar seus ossos menos densos” alerta o professor Hagan.

Nossos ossos estão mudando quase constantemente, e a perda de peso reduz a força mecânica que colocamos em nossos ossos, o que pode levar à perda óssea em algumas pessoas. A perda de peso também pode prejudicar a ingestão e absorção de cálcio.

Reduzir a massa muscular significa que os adultos mais velhos também podem perder força e resistência, frisa Andrew Kraftson, professor clínico associado da Universidade de Michigan, nos EUA. Isso pode tornar mais difícil carregar mantimentos ou subir escadas, por exemplo.

“A imagem da fragilidade seria alguém com osteoporose, sujeito a quedas, com fraturas, incapaz de fazer muitas de suas atividades. Estamos tentando não fazer isso”, diz o especialista.

