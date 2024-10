Notícias Saiba qual a fortuna de Liam Payne e quem são seus herdeiros

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2024

O artista deixou um filho de 7 anos, fruto de seu relacionamento com a cantora Cheryl Cole. (Foto: Reprodução)

O cantor Liam Payne, ex-integrante da One Direction, morreu na última quinta-feira, 16, aos 31 anos. Ele estava em Buenos Aires, na Argentina. O artista deixa uma herança considerável para o filho, Bear, de 7 anos, fruto de seu relacionamento com a cantora Cheryl Cole.

Conforme o tabloide britânico The Mirror, a fortuna de Liam é estimada em 46 milhões de libras (cerca de R$ 340 milhões). Em uma entrevista de 2022 ao podcast Impaulsive, o cantor deu a entender que pretendia realmente deixar a herança ao filho. “Minha vida agora é dele, meu dinheiro é dele. Na verdade, tenho várias empresas que estão funcionando e sei que ele pode administrar um dia se quiser”, afirmou.

Na ocasião, ele também refletiu sobre paternidade e declarou que levar Bear à escola era “uma de suas coisas favoritas”. Questionado sobre se guiaria o filho para uma vida “replicando o sucesso da dele”, Liam disse que deixaria Bear “fazer o que quisesse”.

“Eu não mostrei o rosto dele desde que era mais novo e eu escolhi ser famoso quando eu tinha 14 anos. Quer dizer, não escolhi ser famoso, mas escolhi o que eu queria fazer”, disse. “Ele terá que fazer uma escolha quando for mais velho e eu sei que escolha ele fará… Ele vai aos ensaios da mãe dele, que também é uma pop star, e eu tenho vídeos dele segurando um microfone igual o ‘velho’ dele.”

O cantor foi encontrado morto no hotel Casa Sur, onde teria caído do terceiro andar do hotel, em Palermo, bairro de Buenos Aires. A polícia argentina confirmou a morte aos jornais La Nación e Clarín. Conforme o La Nación, as autoridades foram chamadas ao local para conter um “homem agressivo” que poderia estar sob “a influência de drogas ou álcool”.

A maior parte do patrimônio de Liam Payne foi acumulada durante seu tempo como membro do One Direction, grupo formado em 2010 no reality show The X Factor, além de sua carreira solo e investimentos em imóveis. Entre suas propriedades mais conhecidas estão uma mansão em Monte Nido, Califórnia, e outra em Surrey, nos arredores de Londres.

Payne começou sua carreira aos 14 anos e alcançou fama global ao lado de Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik e Niall Horan, como parte do One Direction.

O grupo foi formado durante a participação dos integrantes no show de talentos The X Factor, no Reino Unido. Eles ficaram em terceiro lugar no programa, mas ganharam fama mundial com a música “What Makes You Beautiful”. A banda fez diversas turnês, venderam 70 milhões de discos e viram seus hits chegarem na Billboard.

