Saiba qual é a mais recente nomeação militar da Rússia: um especialista em logística para resolver a escassez no front de guerra

Por Redação O Sul | 3 de maio de 2023

O novo encarregado de logística do Exército russo, Alexei Kuzmenkov. (Foto: Reprodução)

O sucessor de Mikhail Mizintsev, apelidado açougueiro de Mariupol, como encarregado da logística do Exército, enfrenta desde a última sexta-feira um dos principais desafios da Rússia na guerra: garantir o abastecimento no front. Alexei Kuzmenkov, de 51 anos, representa uma opção de continuidade para o departamento que dá suporte a todo o maquinário logístico de guerra. O coronel-general Kuzmenkov, até agora vice-chefe da Guarda Nacional, foi nomeado no fim da semana passado pelo ministro da Defesa, Sergei Shoigu, após a surpreendente demissão do seu antecessor.

Nascido na região de Donetsk, na atual Ucrânia ocupada pela Rússia, Kuzmenkov tem uma vasta experiência na retaguarda. A sua nomeação visa resolver um dos problemas mais graves das Forças Armadas russas na Ucrânia: a escassez de munições que o próprio Vladimir Putin reconheceu e pela qual Yevgeny Prigojin, líder da milícia mercenária Wagner, que luta lado a lado das tropas de Moscou, protesta com frequência.

Alguns meios de comunicação próximos ao Kremlin destacaram essas dificuldades no fornecimento de armas como a chave para sua nomeação. “Durante a operação militar, revelaram-se graves problemas no apoio material e técnico às tropas que um dirigente altamente profissional nesta matéria deveria resolver”, sublinhou um dos jornais mais antigos da Rússia, o Komsomolskaia Pravda.

Entre as conquistas que a mídia russa destaca sobre Kuzmenkov está sua participação no plano de fornecimento rápido de armas às unidades russas destacadas na Guerra da Síria, onde o Kremlin começou a intervir ativamente em 2015.

Formado pela Escola Militar Superior de Logística em Volsk, o coronel-general iniciou sua carreira como oficial em 1992, como gerente de armazenamento e continuou sua ascensão na hierarquia como chefe de suprimentos de tropas. Primeiro, como chefe de logística no Distrito Militar de Moscou e, desde 2012, como chefe do Departamento de Planejamento e Coordenação de Apoio Logístico para toda a Federação Russa.

Suas últimas promoções ocorreram em 2018, quando foi eleito vice-comandante de logística do Distrito Militar Sul da Rússia, e em 2019, quando foi nomeado vice-diretor da Guarda Nacional, órgão separado do Ministério da Defesa e subordinado apenas ao presidente. Kuzmenkov foi então escolhido para supervisionar o abastecimento desde a retaguarda.

Kuzmenkov está na lista de funcionários e empresários russos sancionados pela União Europeia desde julho de 2022. Entre os motivos de sua inclusão está o fato de que, como número dois da Guarda Nacional, teria ordenado a repressão aos protestos da população local durante a ocupação russa na cidade de Kherson (agora novamente administrada por Kiev), bem como em Genichesk, Berdiansk e Mariupol, tomadas por Moscou.

Acredita-se também que ele esteja envolvido nos supostos assassinatos, estupros e torturas de civis em Bucha, nos arredores de Kiev, no início da invasão em março de 2022, e é acusado de prender cidadãos ucranianos e estabelecer uma administração militar nas áreas ocupadas. Por esta razão, a União Europeia o acusa de “minar e ameaçar a integridade, soberania e independência da Ucrânia”, bem como a sua “estabilidade ou segurança”.

O Kremlin não explicou os motivos da remoção de seu antecessor apenas oito meses após sua nomeação. Mizintsev substituiu em setembro do ano passado Dmitri Bulgakov, o histórico chefe de logística das forças russas, cuja saída não constrangeu os setores mais belicistas do país. Mizintsev estava na vanguarda da tomada violenta da cidade ucraniana de Mariupol. As informações são do jornal O Globo.

