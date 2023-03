Notícias Saiba qual foi a “genialidade” de um ministro que deixou Lula furioso

Por Redação O Sul | 14 de março de 2023

Bronca seria direcionada ao ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Teve destinatário certo a bronca que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu em sua equipe durante a reunião ministerial ocorrida nesta terça-feira (14), no Palácio do Planalto. Ele não citou o nome do ministro que o deixou furioso, mas todo mundo no entorno sabia que se tratava de um recado para Márcio França, titular de Portos e Aeroportos.

O presidente enfatizou que a Presidência deve ser avisada sobre todas as medidas que as pastas querem anunciar, para que ele possa “chamar o autor da genialidade”. Segundo ele , houve casos de anúncios prematuros por parte de ministros do seu governo. França anunciou no final de semana o lançamento de um programa de venda de passagens aéreas a R$ 200 para aposentados, servidores públicos e estudantes.

“Qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que antes de anunciar faça uma reunião com a Casa Civil. Para que a Casa Civil discuta com a presidência da República e que a gente possa chamar o autor da genialidade e a gente então anuncie como se fosse uma coisa do governo”, disse o presidente.

Estavam presentes 19 integrantes da Esplanada, como o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, o ministro da Educação, Camilo Santana, e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), além de Rui Costa.

Críticas

França não é o primeiro ministro a anunciar ideias e programas sem consultar a Casa Civil, mas sua iniciativa irritou Lula mais do que as outras, por dois motivos, como resume um auxiliar do presidente com assento no Palácio do Planalto.

“O cara não combinou com ninguém, e ainda divulgou uma ideia estúpida. Ninguém no governo gostou”, comentou esse auxiliar do presidente.

“Essa é uma ideia que só existe na cabeça do Márcio França. Ninguém discutiu o assunto, ele não falou com ninguém sobre isso. Se a ideia fosse exequível, demoraria muito tempo para negociar, executar e colocar na rua. Mas quando ele sai falando em público, parece que o governo já vai fazer. Daí, quando não acontece, o pessoal vai para as redes sociais bater no governo”, diz esse auxiliar palaciano de Lula.

Ao anunciar o programa, França afirmou que ainda dependia da concordância do governo para implementá-lo. Interlocutores do ministro, porém, afirmam que a proposta de voos mais baratos para servidores e aposentados foi apresentada na reunião de Lula com ministros da área de infraestrutura, na última sexta-feira.

Dizem, ainda, que ela foi bem recebida por companhias áreas como a Azul, que informou oficialmente ver a iniciativa com “bons olhos”.

