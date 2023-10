Esporte Saiba qual será a sede dos Jogos Pan-Americanos de 2027

O anúncio da nova sede foi feito pelo presidente da Panam Sports, Neven Illic Foto: Reprodução/X

O presidente da Panam Sports, Neven Illic, responsável pela organização dos Jogos Pan-Americanos, confirmou qual será a próxima sede da competição. Em 2027, a cidade de Barranquilla, na Colômbia, receberá o evento.

O anúncio foi feito na quinta-feira (26). “Estamos muito felizes que a Colômbia tenha se comprometido com os requisitos do contrato. Na nossa cerimônia de encerramento de Santiago 2023, esperamos ver o presidente Gustavo Petro recebendo a bandeira”, declarou.

Barranquilla acabou como candidatura única para sediar os Jogos. Cochabamba e Santa Cruze de la Sierra, na Bolívia, demonstraram interesse, mas as candidaturas não avançaram. Buenos Aires (Argentina) e Bogotá (Colômbia) também cogitaram concorrer, mas desistiram.

O evento será sediado na América do Sul pela terceira vez consecutiva. A atual edição do Pan é disputada em Santiago, no Chile. Os Jogos anteriores, em 2019, ocorreram em Lima, no Peru. Toronto, no Canadá, recebeu o Pan em 2015.

A cerimônia de encerramento do Pan deste ano será realizada no dia 5 de novembro.

