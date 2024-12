Brasil Saiba quando desmontar a árvore de Natal

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2024

Nos Estados Unidos, por exemplo, a decoração natalina costuma ser desmontada logo após o Natal Foto: Divulgação

O ato de montar uma árvore de Natal, que atrai de religiosos a ateus, é popular por reunir a família e deixar os lares decorados para o fim do ano em diversos países.

Repleto de simbolismos, o período costuma entusiasmar milhões de pessoas com o “espírito natalino”, principalmente as crianças, que, geralmente, estão encantadas pela tão esperada chegada do Papai Noel e pelos presentes que ele traz consigo.

Contudo, quando o período de festas chega ao fim, uma dúvida antiga paira sobre as cabeças de um grande número de pessoas: “Quando desmontar a árvore de Natal?”.

Algumas tradições religiosas, como a da Igreja Católica, têm data sugerida para a desmontagem e uma explicação para isso. De acordo com a liturgia da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), no País, o dia correto para desmontar a árvore de Natal, bem como os presépios, é 6 de janeiro, quando se encerra o ciclo natalino e se comemora o Dia de Reis

Segundo a Bíblia, foi nesse dia que Baltasar, Gaspar e Melchior/Belchior, os três reis magos, foram guiados por uma estrela para presentear o recém-nascido Jesus Cristo, em Belém, onde nasceu. O episódio deu origem à festa chamada “Epifania do Senhor”, celebrada em diversas localidades do Brasil e do mundo, marcando a revelação e confirmação de que Jesus teria chegado.

Em diferentes países, as tradições podem variar. Nos Estados Unidos, por exemplo, a decoração natalina costuma ser desmontada logo após o Natal, no dia 26 de dezembro. Esse costume está relacionado ao “Boxing Day“, uma data marcada pelo encerramento das celebrações, a troca de presentes e as grandes promoções no comércio.

No Brasil, há consenso nas datas?

A data de 6 de janeiro não encontra consenso nem mesmo na Igreja Católica ou em suas comunidades, uma vez que o próprio Vaticano, sede mundial da Igreja Católica e local onde reside o papa, o líder máximo da religião, orienta seus seguidores a desmontar a árvore e guardar as decorações somente depois do “Batismo de Cristo”, celebração que ocorre após o encerramento da Epifania.

Quem adota a árvore pela estética ou mesmo pelo espírito festivo – ainda que sem ligação religiosa – pode desmontá-la no momento em que achar mais conveniente, o que geralmente ocorre no início do mês de janeiro.

Apesar da falta de consenso entre as religiões, no Brasil, a data de 6 de janeiro, que marca o Dia de Reis, imortalizado nos versos do cantor Tim Maia, reúne um número enorme de adeptos e figura como a mais lembrada pela população para encerrar os festejos natalinos e se preparar para o ano que se inicia e as oportunidades que ele traz.

