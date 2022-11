Notícias Saiba quanto Lula receberá como presidente em 2023

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2022

Além do salário mensal, o mandatário tem outros benefícios que vão além do plano de saúde. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O salário bruto do presidente da república do Brasil é atualmente de R$ 30.934,70 brutos. Descontando o Imposto de Renda, o valor fica em 23.453,43 mensais, portanto, esse será o valor recebido pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.

Além disso, o presidente não tem gastos com moradia pois tem a residência oficial, o Palácio da Alvorada. O presidente eleito não irá se mudar imediatamente após a posse, no dia primeiro de janeiro de 2023.

Em comparação com o salário mínimo, que em 2022 é de R$ 1.212, o salário presidencial bruto equivale a 25 vezes um salário mínimo.

Benefícios “comuns” a outros trabalhadores formais, como o plano de saúde, por exemplo, também estão inclusos na remuneração do presidente. Mas, além disso, há o polêmico “cartão corporativo”. Esse recurso é destinado a despesas como alimentação, gasolina e gastos em viagens diplomáticas.

Bolsonaro, por exemplo, gastou R$ 21 milhões por meio do benefício entre janeiro de 2019 e março de 2021, segundo uma auditoria do Tribunal de Contas da União.

Segundo um levantamento feito pelo jornal O Globo, nos três primeiro anos de governo, Bolsonaro gastou quase 20% a mais do que foi gasto nos quatro anos do mandato anterior, de Dilma Rousseff e Michel Temer.

Setor privado

O salário médio de um diretor executivo de uma companhia privada no Brasil é, em média, R$ 15 mil, além de acréscimos de R$ 66 mil anuais em bônus e compensações, de acordo com informações do Glassdoor.

Com isso, a remuneração anual de um diretor executivo ficaria em torno de R$ 261 mil, em média (há salários maiores e menores). Já a remuneração anual do presidente, considerando o recebimento de 13º, ficaria um pouco mais de R$ 402 mil brutos.

Na comparação com executivos das principais empresas de capital aberto no país, as empresas listadas na Bolsa de Valores, o salário presidencial fica pequeno: a remuneração anual conjunta dos 90 CEOs das empresas que compõem o índice Ibovespa superou R$ 1,1 bilhão em 2021, o que significa um salário médio mensal de mais de R$ 1 milhão por executivo.

O levantamento dos ganhos dos CEOs foi feito a partir da documentação pública sobre remuneração que as empresas listadas têm de entregar à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), tendo sido tabulados por Renato Chaves, especialista em governança corporativa, conforme a CNN divulgou em julho deste ano.

Quadro evolutivo

Em 2003, primeiro ano de mandato do ex-presidente Lula, eleito em 2002, o salário do presidente da República era de R$ 8.885,48.

Nessa época, o salário mínimo era de R$ 240. Portanto, quando Lula foi eleito pela primeira vez, o presidente ganhava aproximadamente 37 salários mínimos.

Se o salário do principal mandatário do país fosse corrigido pela inflação medida pelo IPCA desde 2003, hoje o presidente eleito ganharia R$ 26.720,02.

Em 2010, último ano de Lula como presidente, que foi sucedido por Dilma Rousseff, o salário do presidente era de R$ 11.420,21. Isso representava aproximadamente 22 salários mínimos, já que naquele momento, a remuneração mínima do trabalhador brasileiro era de R$ 510.

Em 2012, já no governo de Dilma, o salário do presidente era de R$ 26.723,13. Com o salário mínimo fixado em R$ 678 na altura, a remuneração presidencial era, portanto, igual a cerca de 39 salários mínimos.

Em dezembro de 2014, quando Dilma Rousseff ainda exercia o cargo, o salário do presidente passou a ser o mesmo de agora: R$ 30.934,70. Se fosse corrigido pela inflação medida pelo IPCA no período, o presidente ganharia hoje R$ 48.918,32.

