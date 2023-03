Economia Saiba quanto pode render 1 mil reais em poupança, Tesouro Direto e CDB com a Selic a 13,75% ao ano

Por Redação O Sul | 23 de março de 2023

Pela quinta vez consecutiva, o Banco Central manteve a Selic, taxa básica de juros, em 13,75%. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

Pela quinta vez consecutiva, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central manteve a Selic, taxa básica de juros, em 13,75% na reunião de quarta-feira (22).

A Selic em patamares mais altos tem dois impactos importantes nas finanças. Por um lado, os empréstimos e financiamentos ficam mais altos. A ideia, nesse caso, é que o Banco Central aumente o “custo do dinheiro” e, assim, ajude a frear o consumo. Com isso, a inflação tende a cair.

Por outro lado, a renda fixa fica mais atrativa. Isso acontece porque muitos dos ativos dessa classe (como os títulos públicos do Tesouro Direto e as contas de rendimento automático das fintechs) têm seus rendimentos atrelados à Selic ou ao CDI, que é uma taxa que também segue de perto a Selic.

Então, quanto mais alta fica a taxa básica de juros, mais o rendimento desses produtos cresce.

A Selic alta também afeta a caderneta de poupança, que deixa de ter a rentabilidade aumentada linearmente depois que a taxa de juros está acima de 8,5%. Abaixo desse nível, o rendimento da poupança fica em 70% de quanto for a Selic.

Quando a Selic supera os 8,5% (e isso independe do valor, pode ser 8,51% ou 20%), o retorno da poupança fica limitado a 0,5% ao mês, ou 6,17% ao ano, mais a variação da TR, regra conhecida como a da “poupança velha”.

No entanto, é bom saber que, com a Selic acima de dois dígitos, a TR deixou de ter retorno zero, e deve agregar alguma rentabilidade à poupança, como é o caso atual.

Mas quanto vai render?

Com a taxa de juros em 13,75% ao ano, ao aplicar R$ 1 mil em Tesouro Selic ou CDB que paga 100% do CDI durante um ano, após a incidência de Imposto de Renda de 17,5% para esse prazo, o resgate seria de R$ 1.113,44.

Já na poupança no mesmo período, o investidor terá R$ 1.082,47 (considerando a TR estimada no período, de 2% ao ano). Dá uma diferença de R$ 30,97 por ano a menos de retorno a cada R$ 1 mil investidos.

Pode parecer pouco, mas quanto maior o período e o valor, maior a diferença.

Vale destacar que os títulos de renda fixa estão sujeitos a tributação do Imposto de Renda pela tabela regressiva. Para resgates entre 361 dias a 720 dias, a alíquota é de 17,50% sobre o rendimento, o percentual usado no cálculo acima. Depois de dois anos, a tributação cai para 15%. As informações são do jornal Valor Econômico.

