Por Redação O Sul | 5 de maio de 2022

A alta da Selic vai mexer com o rendimento das aplicações financeiras de renda fixa. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O Banco Central (BC) aumentou a taxa básica de juros pela décima vez consecutiva na última quarta-feira (4). Com uma dose de alta igual a anterior, de 1 ponto percentual, a Selic subiu para 12,75% ao ano.

Essa elevação tem dois impactos importantes na vida financeira das pessoas: por um lado, o movimento tem o objetivo de combater a inflação, ao aumentar o custo do crédito e diminuir o consumo; por outro, ela faz com que o rendimento de aplicações financeiras de renda fixa, especialmente as atreladas diretamente à Selic ou ao CDI (taxa que acompanha de perto a Selic), subam.

É o caso dos títulos do Tesouro Direto atrelados à taxa básica de juros (chamados de Tesouro Selic) e dos CDBs, por exemplo.

Essa alta afeta também, com menos intensidade, a caderneta de poupança, que deixa de ter a rentabilidade aumentada linearmente depois que a Selic está acima de 8,5%. Abaixo desse nível, o rendimento da poupança fica em 70% de quanto for a taxa básica de juros.

Quando a Selic supera os 8,5% (pode ser 8,51% ou 20%), o retorno da poupança fica limitado a 0,5% ao mês, ou 6,17% ao ano, mais a variação da TR – regra conhecida como a da “poupança velha”. Contudo, é bom saber que, com a Selic acima de dois dígitos, a TR deixou de ter retorno zero, e deve agregar alguma rentabilidade à poupança.

Rendimento

Com a taxa básica de juros em 12,75% ao ano, ao aplicar R$ 5 mil nesses investimentos (papel Tesouro Selic ou os CDBs que pagam 100% do CDI), após a incidência de Imposto de Renda de 17,5% para esse prazo, o resgate seria de R$ 5,5 mil (considerando a expectativa de mercado para os juros futuros no período, de 13,12% ao ano).

Já na poupança no mesmo período, o investidor terá R$ 5,3 mil (considerando a TR estimada no período, de 0,7% ao ano ). Mas dá uma diferença de quase R$ 200 por ano a menos de retorno cada R$ 5 mil investidos, portanto.

Vale destacar que os títulos de renda fixa estão sujeitos a tributação do Imposto de Renda pela tabela regressiva. Para resgates entre 361 dias a 720 dias, a alíquota é de 17,50% sobre o rendimento, o percentual usado no cálculo acima. Depois de dois anos, a tributação cai para 15%.

Em cenários de juros altos, é normal que os investidores migrem seu dinheiro para a renda fixa. “A alta da Selic proporciona uma boa oportunidade de rendimento em renda fixa para o investidor que não pode ou não quer se sujeitar à volatilidade da renda variável”, afirma o educador financeiro Liao Yu Chieh.

Apesar dessa migração para a renda fixa, Chieh aconselha que os investidores não fujam da renda variável. “No mundo dos investimentos, o importante é diversificar de acordo com seu perfil e objetivos. Existem boas oportunidades de investimento tanto na renda fixa quanto na variável”, indica.

