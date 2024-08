Economia Saiba quanto rendem R$ 10 mil em CDB, Tesouro Direto, LCA e poupança com a Selic a 10,5% ao ano

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2024

Entenda como evolui uma aplicação em diferentes ativos de renda fixa. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens)

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) decidiu, mais uma vez, manter a taxa básica de juros em 10,50% ao ano, conforme as expectativas do mercado. Na justificativa, o Copom citou necessidade de maior cautela na condução da política monetária, diante das conjunturas doméstica e internacional.

Com a Selic em patamar elevado, a renda fixa continua atrativa para o investidor, segundo especialistas. No entanto, apesar da taxa ter sido mantida, houve flutuações na rentabilidade das principais aplicações em relação à última decisão do colegiado.

Confira, a seguir, o rendimento dos investimentos em produtos de renda fixa, que tendem a ser mais impactados pela taxa Selic. Os cálculos foram elaborados pelo time de análise de renda fixa da XP.

Poupança

Com a manutenção da Selic em 10,50% ao ano, a poupança fica novamente no fim da fila na comparação com investimentos de renda fixa. Com essa taxa, uma aplicação de R$ 10 mil na caderneta se transformaria em R$ 10.706,30 um ano depois. Em cinco anos, a modalidade faria os R$ 10 mil virarem R$ 14.066,88.

Atualmente, a poupança paga 0,5% ao mês – ou 6,17% ao ano – mais a variação da TR (Taxa Referencial). A forma de cálculo só mudará quando a Selic cair para menos de 8,5% ao ano, quando a poupança passa a render 70% da Selic mais TR.

Tesouro Selic

No Tesouro Direto, uma aplicação de R$ 10 mil no Tesouro Selic 2029 atingiria 10.856,79 após um ano de aplicação já descontando taxas e impostos. Nesta semana, o título está oferecendo a taxa de juros mais um prêmio de 0,15%. Nestas condições, o valor aplicado na simulação bateria R$ 15.407,78 em cinco anos.

LCI e LCA

Investidores têm fugido das LCIs e das LCAs desde o anúncio de restrições do governo para os papéis. As letras, porém, superam a rentabilidade da poupança e do Tesouro Selic em cinco anos. No final do período, de acordo com a simulação da XP, o investidor transformaria R$ 10 mil em R$ 15.558,80.

CDB

Com a Selic em 10,50%, os CDBs se mantêm como a aplicação mais rentável entre os tradicionais produtos de renda fixa. Os certificados podem transformar R$ 10 mil em R$10.944,63 após um ano de aplicação, valor que alcançaria R$ 12.067,02 em dois anos e, em três, chegaria a R$ 13.206,23 já descontando o Imposto de Renda. Em cinco, o montante chegaria a R$ 16.021,68.

Como investir

Ativos de renda fixa como esses podem ser encontrados nas plataformas de investimento, mas é importante levar em conta fatores como:

• Liquidez: não é diária para CDBs, LCIs e LCAs;

• Rentabilidade: em geral, quanto maiores as maiores taxas, maiores são os riscos de crédito das instituições emissoras;

• Cobertura pelo FGC: as aplicações em CDB, LCI, LCA e poupança são cobertas pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC), espécie de “seguro” que devolve ao investidor até R$ 250 mil em caso de problemas com o emissor, como uma intervenção do Banco Central. Os títulos públicos não contam com essa proteção, mas são considerados “livres de risco” porque são emitidos pelo governo federal.

