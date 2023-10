Geral Saiba quem é a brasileira que continua desaparecida em Israel

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2023

Karla Stelzer Mendes, de 41 anos, é do Rio de Janeiro. (Foto: Reprodução)

Karla Stelzer Mendes, de 41 anos, a única brasileira que continuava desaparecida em Israel até essa terça-feira (10), é do Rio de Janeiro. Mais cedo, o Itamaraty confirmou a morte do gaúcho Ranani Nidejelski Glazer, 24. A outra brasileira que também estava desaparecida, Bruna Valeanu, 24, teve a morte confirmada pela família. Ela também nasceu na capital fluminense.

Veja a seguir quem é a carioca que ainda não foi localizada – ela estava na festa rave Universo Paralello quando terroristas chegaram. Glazer e Bruna também participavam do evento.

A brasileira, que nasceu no Rio de Janeiro e tem cidadania israelense, mora no país com o namorado, com quem se relaciona há seis anos. Ela tem um filho de 19 anos, que faz parte do exército local.

As últimas mensagens enviadas para a família foram na manhã de sábado (7), no começo do ataque terrorista do Hamas. O namorado de Karla também está desaparecido. “Está muito difícil, tudo. Mas a gente tem fé que a Karla está viva e a gente vai encontrá-la”, disse Patrícia Hallak, amiga de Karla.

Karla enviou áudios para os amigos durante o ataque. As mensagens relataram momentos de terror com a investida dos membros do grupo extremista.

“Eu tô aqui no meio da guerra, minha filha. Vieram os terroristas, jogaram bomba. A gente saiu correndo. Eu tô aqui no meio do mato com outras duas pessoas e o Gabriel. E com medo de alguém vir matar a gente”, disse a carioca Karla Stelzer Mendes.

“Os terroristas conseguiram entrar por terra e fizeram esse massacre, saíram atirando em todo mundo. Pelos áudios dela a gente ouve os tiros, Graças a Deus os tiros estavam longe dela, mas ela viu os terroristas correndo e dá para sentir o desespero dela e o desespero de todas as pessoas que estavam lá”, afirmou Patrícia Hallak em um vídeo publicado no Instagram.

Patrícia é uma das melhores amigas de Karla e está em contato com a família da brasileira desaparecida em Israel. Ao jornal O Globo, ela afirmou que ainda não havia recebido informações oficiais sobre o paradeiro da amiga.

“Eu acredito que ela possa estar escondida ainda porque ela mandou vídeos da fuga, com o Gabriel, mandou vídeos para o filho, e a gente está buscando da forma que a gente pode. A gente entregou material genético na polícia. Tudo que foi solicitado pelo governo e lá eles estão dando suporte, mas ainda nada. Ela ainda não foi localizada”, afirmou Patrícia.

Apesar das dificuldades e dos conflitos, as pessoas mais próximas de Karla mantêm as esperanças. “Quase 300 pessoas já foram encontradas lá. Graças a Deus a Karla não está nessa lista desses nomes [de mortos], mas ela também não tá na lista de nomes dos sequestrados, graças a Deus. Mas também não tá na lista dos hospitais”, disse a amiga. As informações são do jornal O Globo e do portal de notícias G1.

