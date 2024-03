Geral Saiba quem é o brasileiro envolvido com o Hezbollah e suspeito de planejar ataques a judeus e sinagogas

Por Redação O Sul | 4 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











O brasileiro foi preso em novembro ao desembarcar de um voo do Líbano. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Desde novembro, brasileiros entraram na mira da Polícia Federal por suspeitas de envolvimento com o Hezbollah. Segundo as mais recentes investigações, o grupo terrorista libanês Hezbollah recrutou brasileiros para ataques contra a comunidade judaica no Distrito Federal, que teriam sido evitados após alertas enviados pelos Estados Unidos.

Na época, o brasiliense Lucas Passos Lima, de 35 anos, foi preso no Aeroporto de Guarulhos quando voltava ao Brasil vindo do Líbano, quando tentou argumentar aos fiscais que estava no país do Oriente Médio por conta de “propostas para crescimento de negócios”. Lucas Passos Lima é suspeito de participar do planejamento dos ataques que aconteceriam na capital do Brasil.

Autônomo, Lucas Passos Lima está custodiado no Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos. A audiência de instrução do processo referente a Lima foi marcada para 21 de março e, segundo a última decisão da Justiça, ele “se encontrava no estágio mais avançado do recrutamento”.

Ao ser preso, ele afirmou trabalhar com regularização de imóveis e ser representante comercial. Há sete anos, ele foi preso por porte ilegal de arma. “Você sair de um lugar para fazer parte de um grupo em guerra, você sair da sua paz para isso?”, questionou Lucas em audiência de custódia.

“O perfil dos recrutados levantou suspeitas pela ausência de vínculos com o País ou condições financeiras para empreender tais viagens ao exterior (alguns por mais de uma vez ou três vezes em menos de 12 meses) e por possuírem antecedentes criminais. Lucas voltou ao mesmo destino no decorrer do ano de 2023”, diz a magistrada do caso.

Foi com Lucas que a Polícia Federal encontrou vídeos da porta de sinagogas e dos arredores, junto de uma lista com oito locais representativos da comunidade judaica em Brasília e em Goiás.

Batizada de operação Trapiche, a operação teve como alvo um grupo que teria o objetivo de promover “atos preparatórios de terrorismo”. Os suspeitos devem responder pelos crimes de constituir ou integrar organização terrorista e de realizar atos preparatórios de terrorismo. As penas máximas chegam a 15 anos e 6 meses de reclusão.

O Hezbollah é uma organização política e paramilitar libanesa baseada no fundamentalismo xiita. Em 1982, os muçulmanos xiitas do Líbano formaram o que se tornaria o Hezbollah – “partido de Deus” – em reação à ocupação israelense do sul do país. O movimento foi inspirado pela Revolução Islâmica de 1979 no Irã, de maioria xiita, e o Hezbollah, até certo ponto, tornou-se uma força de representação da elite da Guarda Revolucionária do Irã. No Líbano, xiitas e sunitas representam, cada um, cerca de 30% da população. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/saiba-quem-e-o-brasileiro-envolvido-com-o-hezbollah-e-suspeito-de-planejar-ataques-a-judeus-e-sinagogas/

Saiba quem é o brasileiro envolvido com o Hezbollah e suspeito de planejar ataques a judeus e sinagogas

2024-03-04