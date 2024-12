Geral Saiba quem é o homem que morreu 25 dias após ganhar R$ 201 milhões na Mega-Sena

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2024

O pecuarista Antonio Lopes, de 74 anos, morreu na quarta-feira (4), vítima de um mal súbito. (Foto: Agência Brasil)

Vinte e cinco dias depois de ganhar sozinho um prêmio de R$ 201 milhões na Mega-Sena, o pecuarista Antonio Lopes, de 74 anos, morreu na quarta-feira (4), vítima de um mal súbito enquanto aguardava atendimento em um consultório odontológico em Cuiabá, onde morava. A informação sobre a morte é da Polícia Civil de Mato Grosso, que está investigando a causa do óbito. Por enquanto ninguém foi acusado de nenhum crime.

A polícia informou que só após a necropsia será possível concluir sobre eventual responsabilidade pela morte de Lopes.

Após fazer um jogo simples de seis dezenas, pelo preço de R$ 5, em 9 de novembro, Lopes acertou todos os números do concurso 2.795 da Mega Sena: 13, 16, 33, 43, 46 e 55. A probabilidade de ocorrer esse tipo de acerto é de um em 50.063.860 casos. Ele retirou o prêmio de R$ 201.963.763,26 na segunda-feira seguinte, dia 11.

Lopes comprava e vendia gado nas fazendas de Mato Grosso. Ele deixa quatro filhos.

O delegado da Polícia Civil, Edison Pick, informou ao portal de notícias G1 que estava levantando informações junto à clínica para entender qual foi a causa da morte. “Caso tenha sido um mal súbito não é culpa da clínica. Agora precisamos aguardar o exame de necropsia e o laudo para esclarecer o que de fato aconteceu”, explicou.

A causa da morte será apontada por perícia solicitada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em nota, a clínica disse que estava acompanhando a situação da família do paciente com atenção e oferecendo o suporte necessário. A empresa também informou que aguarda a conclusão dos laudos técnicos especializados e que acompanha a investigação.

A proprietária da lotérica onde a aposta foi feita, Dalia Chahine, contou que após o sorteio, o movimento no local cresceu. Ainda de acordo com ela, esse foi o prêmio de valor mais alto já registrado na lotérica, que foi aberta há cinco anos.

O corpo de Antônio Lopes Siqueira, de 73 anos, foi levado para Jaciara (MT), cidade natal dele, nessa quinta-feira (5), para ser velado. A cerimônia do velório foi fechada para família e amigos.

Acumulada

O sorteio do concurso 2.804 da Mega-Sena foi realizado na noite dessa quinta-feira (5), em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 27 milhões. Veja os números sorteados: 14 – 24 – 25 – 31 – 33 – 60. O próximo sorteio da Mega será no sábado (7). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e do portal de notícias G1.

