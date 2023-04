Economia Saiba quem é o único latino-americano entre os dez homens mais ricos do mundo

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2023

O empresário Carlos Slim e sua família controlam a América Móvil Foto: Reprodução/Twitter O empresário Carlos Slim e sua família controlam a América Móvil. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Apenas um latino-americano integra o “top 10” do ranking dos homens mais ricos do mundo, divulgado pela revista Forbes: o empresário mexicano Carlos Slim, do ramo de telecomunicações. A fortuna de Slim é estimada em US$ 93 bilhões, o que lhe garantiu o oitavo lugar entre os grandes bilionários.

O empresário e sua família controlam a América Móvil, operadora também presente na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, a companhia é controladora das empresas Claro, Embratel e NET.

O “império” começou quando Slim comprou, com alguns parceiros, participação na empresa de telefonia Telmex em 1990, relatou a Forbes. Hoje, ela integra a América Móvil juntamente com Telcel, Claro e Telekom Austria Group.

O mexicano também tem participação em empresas de construção, bens de consumo, mineração e imóveis, diz a Forbes. Depois de se formar em engenharia, Slim atuou como corretor da Bolsa de Valores e passou a investir em uma série de empresas e negócios, de restaurantes a construtoras.

Mas foi entre os anos 1980 e 1990 que ele, por uma junção de fatores, atingiu o status de bilionário. Primeiro, a crise econômica no México fez o peso desvalorizar. Então, Slim, que comprou empresas por um valor muito baixo, fez seu patrimônio subir com uma gestão eficiente. Mas a cereja do bolo foi tirar o monopólio telefônico do governo do país.

Slim, de 83 anos, é viúvo e tem seis filhos. Ele já foi o homem mais rico do mundo. O empresário ultrapassou Bill Gates e Warren Buffet em 2010, com uma fortuna estimada em R$ 53 milhões, e ocupou o posto até 2013, quando o primeiro lugar voltou a ser de Gates.

Além da fortuna, ele se tornou notícia na época também por levar uma vida “sem ostentações”, segundo reportou a agência de notícias Efe.

Homem mais rico do mundo

O francês Bernard Arnault, presidente do grupo de luxo LVMH, lidera o ranking anual de bilionários da Forbes 2023, publicado na terça-feira (4). A fortuna dele está estimada em US$ 211 bilhões.

O segundo lugar é ocupado por Elon Musk, CEO da Tesla, com US$ 180 bilhões, seguido por Jeff Bezos, fundador da Amazon, com US$ 114 bilhões.

Mais rica do Brasil

No Brasil, Vicky Safra, a viúva de Joseph Safra, fundador do Banco Safra, lidera a lista das pessoas mais ricas do País. Com uma fortuna de US$ 16,7 bilhões, ela ocupa a 100ª posição no ranking mundial.

