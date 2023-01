Política Saiba quem é Ricardo Cappelli, interventor federal no Distrito Federal indicado por Lula

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Capelli (E) foi presidente da UNE e ocupou cargos no Ministério do Esporte e governo do Maranhão. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, foi nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva como interventor federal no Distrito Federal. Cappelli é jornalista e especialista em administração pública e já ocupou diversos cargos nos três níveis de governo, além de ter sido presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE).

Nascido em 1972, Cappeli formou-se em jornalismo pela Unieuro e presidiu a UNE de 1997 a 1999. Começou sua passagem pelo serviço público em 2000, quando foi coordenador especial de Políticas Públicas para Juventude do governo do Rio de Janeiro. Em 2003, no início do primeiro governo Lula, foi nomeado diretor do Departamento de Esporte Universitário do Ministério do Esporte.

Em 2005, foi para a prefeitura de Nova Iguaçu, onde ocupou o cargo de secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social. Em 2009, voltou ao Ministério do Esporte, primeiro como diretor do departamento de Incentivo e Fomento ao Esporte e depois como Secretário Nacional de Esporte. Nesse período, fez uma pós-graduação em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas.

Quando Flávio Dino assumiu o governo do Maranhão, em 2015, Cappelli foi nomeado secretário representação da administração estadual em Brasília. Em 2021, passou a ser secretário de Comunicação, cargo que ocupou até dezembro.

Cappelli foi filiado durante mais de 20 anos ao PCdoB, mas anunciou a desfiliação do partido em 2021, quando Dino também deixou o partido.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política