Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2024

Princesa herdeira Catalina-Amália, dos Países Baixos, com o pai, o rei Guilherme. (Foto: Reprodução)

Após décadas de reinados icônicos, o mundo tem testemunhado progressivamente a passagem de bastão para líderes monárquicos mais jovens nos tronos da Europa. Confira, abaixo, quem são os atuais reis de cada realeza europeia e quem deverá suceder os (as) monarcas na passagem da coroa.

Dinamarca

No trono desde 1972, a rainha Margrethe II, que é uma das figuras públicas mais famosas da Dinamarca e ficou conhecida pelos seus modos cordiais, entrega a coroa em menos de duas semanas. A passagem para seu filho, o príncipe Frederik, será no dia 14, data em que se comemora o 52º aniversário de sua própria ascensão ao trono aos 31 anos, após a morte de seu pai, o Rei Frederik IX.

Reino Unido

A ascensão de Charles III ao trono do Reino Unido em maio de 2023 representou um momento histórico na monarquia mais poderosa da Europa. O monarca foi coroado oito meses após a morte de sua mãe, Elizabeth II, em setembro de 2022, encerrando um ciclo de sete décadas da monarca mais antiga do país, que tornou-se uma figura querida por grande parte dos britânicos, mesmo após a crescente crítica em relação aos excessos de luxo da realeza.

Espanha

O rei Felipe VI ocupa trono da Espanha desde 2014. Ele é pai das princesas Leonor e Sofia, de 18 e 16 anos, respectivamente. Em outubro de 2023, a princesa Leonor, que é atualmente a próxima na linha de sucessão, completou 18 anos e jurou à Constituição, podendo agora assumir legalmente como chefe de Estado.

Holanda

Willem-Alexander é o atual rei da Holanda desde 2013, ou Reino dos Países Baixos, que inclui os países constituintes de Aruba, Curaçau, Holanda e São Martinho. Willem-Alexander recebeu a coroa após sua mãe, a rainha Beatrix, abdicar do poder depois de 33 anos de reinado, tornando-se o primeiro homem a ocupar o trono holandês desde 1890. Catalina-Amalia, de 20 anos, é a primeira na linha de sucessão do trono holandês. Atualmente, ela é chamada de a Princesa de Orange, título que só pode ser usado pelo herdeiro do trono.

Bélgica

O atual rei da Bélgica é o rei Philippe, de 63 anos. O monarca assumiu o trono em 21 de julho de 2013, após a abdicação de seu pai, o Rei Albert II, que ficou conhecido, durante seus 20 anos de reinado, por tentar unificar os 4,5 milhões que falam francês, no sul do país, e os 6 milhões que vivem no norte e usam o holandês. A sucessora mais próxima ao trono belga é a princesa Elisabeth, Duquesa de Brabant, filha mais velha de Philippe, hoje com 22 anos.

Mônaco

Em Mônaco, o príncipe soberano é Albert II, que foi coroado em 2005, após a morte de seu pai, o príncipe Rainier III. Albert II, que hoje tem 65 anos, assumiu oficialmente o trono em 12 de julho, em um momento conturbado devido a polêmicas, especialmente após uma admissão pública sobre ter um filho fora do casamento. Em 2006, ele também reconheceu publicamente ser pai de uma menina. No entanto, devido a uma emenda constitucional de 2002, que estipulava que os pais do herdeiro precisavam estar casados, essas crianças foram desqualificadas para a sucessão ao trono. Em julho de 2011, ele se casou com Charlene Wittstock e, junto dela, teve os filhos gêmeos Jacques e Gabriella Marie em 2014. Apesar de Gabriella ter nascido primeiro, Jacques é o herdeiro próximo.

Luxemburgo

O atual grão-duque de Luxemburgo é Henri, de 68 anos, que assumiu o trono em 7 de outubro de 2000, sucedendo seu pai, o grão-duque Jean. Os sucessores mais próximos ao trono de Luxemburgo são o grão-duque herdeiro Guillaume, Príncipe de Luxemburgo, e sua família. Guillaume, que é o mais velho de cinco filhos, é casado com a grã-duquesa herdeira Stéphanie, e juntos têm vários filhos, incluindo o príncipe Charles e o príncipe Noah.

Em 2010, o grão-duque decidiu alterar o Pacto de Família da Casa de Nassau para introduzir a primogenitura absoluta, garantindo assim a igualdade entre homens e mulheres para a sucessão ao trono.

Noruega

O atual rei da Noruega é Harald V, que hoje tem 86 anos e subiu ao trono em 17 de janeiro de 1991, sucedendo seu pai, o Rei Olav V. Harald V é o terceiro monarca a governar a Noruega após a Segunda Guerra Mundial e foi o primeiro príncipe nascido no país em 567 anos. Os sucessores mais próximos ao trono norueguês são o Príncipe Haakon, que é o herdeiro direto, e a Princesa Ingrid Alexandra, filha mais velha de Haakon.

Suécia

O atual rei da Suécia é Carl XVI Gustaf, que assumiu o trono em 15 de setembro de 1973 e, portanto, será o rei da Europa há mais tempo no trono, depois que o rei Frederik, da Dinamarca, assumir o posto da mãe. Ele também é o monarca com reinado mais longo na história sueca. Os sucessores mais próximos ao trono sueco são a Princesa Victoria, herdeira direta, e seus filhos: a Princesa Estelle e o Príncipe Oscar. Além de Victoria, Carl XVI Gustaf tem outros cinco filhos, todos homens.

