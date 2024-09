Economia Saiba quem são alguns dos apadrinhados do governo Lula na Petrobras

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2024

Delegados, assessores e economistas indicados por ministros e petistas passaram a ocupar cargos estratégicos na companhia petrolífera. (Foto: Agência Petrobras)

Nos primeiros 100 dias à frente da Petrobras, Magda Chambriard promoveu mudanças na cúpula da empresa, o que incluiu novos nomes na diretoria e nas gerências-executivas. O governo Lula também patrocinou modificações nos comitês de assessoramento do conselho de administração e em outras instâncias, o que resultou no aumento da influência dos ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da Casa Civil, Rui Costa, além do PT do Rio e da Federação Única dos Petroleiros (FUP).

As trocas chamaram a atenção de analistas de bancos de investimentos, que alertaram clientes sobre o enfraquecimento da governança da Petrobras. O aparelhamento da companhia, nos governos passados do PT, estiveram na gênese do petrolão, desbaratado pela Lava Jato.

Apadrinhados

* Magda Chambriard

Comandou a Agência Nacional do Petróleo (ANP) no governo Dilma. O nome para a Petrobras foi levado a Lula por Rui Costa e Alexandre Silveira, com chancela do ex-presidente da estatal José Sergio Gabrielli.

* Pietro Sampaio Mendes

Secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, pasta comandada por Alexandre Silveira. Foi vetado pelo Comitê de Pessoas em 2023 por conflito com o cargo no ministério.

* Bruno Moretti

Secretário de Análise Governamental da Casa Civil, foi apadrinhado por Rui Costa. Antes do governo Lula, trabalhou como assessor do PT no Senado.

* Renato Galuppo

Advogado, trabalhou nas campanhas de Alexandre Silveira. Chegou ao posto em janeiro de 2024 após ter sido rejeitado em 2023 pelo comitê de pessoas em função da Lei das Estatais.

* Vitor Saback

Secretário de Mineração do Ministério de Minas e Energia, também da pasta de Silveira. Foi assessor de Paulo Guedes no governo Jair Bolsonaro e é próximo ao senador Davi Alcolumbre (União-AP).

* Rafael Dubeux

Secretário-executivo adjunto do Ministério da Fazenda, comandado por Fernando Haddad. Haddad apoiou o ex-presidente da Petrobras Jean Paul Prates no racha sobre os dividendos extraordinários.

* Rosangela Buzanelli Torres

Funcionária da Petrobras desde 1987, é apoiada pela Federação Única dos Petroleiros (FUP), ligada ao PT. Faz parte do Conselho de Administração e dos comitês de Segurança e Investimentos.

* Daniel Cabaleiro Saldanha

É procurador de Minas Gerais, onde ocupou cargos no governo do Estado e na Procuradoria. Foi indicado por Alexandre Silveira para a Petrobras.

* Gustavo Gonçalves Manfrim

É subsecretário de Assuntos Econômicos e Regulatórios do Ministério de Minas e Energia. Oriundo do órgão chefiado por Alexandre Silveira, é integrante suplente do Conselho Fiscal.

* Sidnei Bispo

É diretor de Engenharia de Furnas, subsidiária da Eletrobras, e diretor de Gestão Administrativa da Eletronuclear. Apadrinhado pelo ministro Silveira, é suplente no Conselho Fiscal.

* Viviane Aparecida da Silva Varga

Economista, é servidora do Tesouro Nacional e uma das indicadas do Ministério da Fazenda, comandado por Fernando Haddad, para o Conselho Fiscal da Petrobras.

* Cristina Bueno Camatta

É delegada da Polícia Federal em Minas Gerais, Estado do ministro Alexandre Silveira. O irmão, Gustavo Bueno Camatta, doou R$ 70 mil para a campanha de Silveira ao Senado em 2022.

* Otavio Ladeira de Medeiros

Indicado pelo Ministério da Fazenda, de Fernando Haddad. Foi secretário do Tesouro no governo Dilma Rousseff e trabalhou ao lado do ex-ministro da Fazenda Nelson Barbosa.

* Benjamin Alves Rabello Filho

Professor na Academia de Polícia Militar de Minas Gerais e ex-juiz eleitoral. Foi indicado pelo ministro Alexandre Silveira para presidir o Comitê de Investimentos da Petrobras.

* Eugênio Tiago Chagas Cordeiro e Teixeira

É genro do ex-presidente da Confederação Nacional dos Transportes (CNT) Clésio Andrade e foi escolhido por Alexandre Silveira para o Comitê de Auditoria Estatutário da Petrobras.

* Fábio Veras de Souza

Ocupou cargos no governo de Minas, foi diretor do Sebrae e foi nomeado por Jair Bolsonaro na Anatel. É presidente do Comitê de Auditoria e membro do Comitê de Pessoas da Petrobras.

* Raoni Iago Pinheiro Santos

É assessor de imprensa de Alexandre Silveira no Ministério de Minas e Energia e foi colocado como membro do Comitê de Segurança, Meio Ambiente e Saúde da Petrobras.

* Rodrigo de Melo Teixeira

É diretor de Polícia Administrativa da Polícia Federal. Ocupou cargos ligados à segurança pública em Minas Gerais e também é próximo ao diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.

* Arthur Cerqueira Valério

Aliado de Silveira e secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia. Preside o Conselho de Administração da Pré-Sal Petróleo S.A. e está no Comitê de Pessoas da Petrobras.

* Newton de Araújo Lopes

Faz parte do Comitê de Auditoria Estatutário da Petrobras, por indicação de Silveira. Atua como auditor em Minas Gerais para empresas da construção civil, mineração e comércio.

