Silvio Costa (E) e André Fufuca (D) assumem ministérios no governo Lula. (Foto: Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva definiu nesta quarta-feira que o deputado André Fufuca (PP-MA) será o novo ministro dos Esportes e que o deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) comandará a pasta de Portos e Aeroportos. Ambos haviam sido indicados pelos seus partidos desde julho e, após uma série de idas e vindas, foram confirmados nesta semana no primeiro escalão do governo.

Fufuca substituirá a ex-jogadora de vôlei Ana Moser no Ministério dos Esportes. Já Costa Filho ficará no lugar de Márcio França na pasta de Portos e Aeroportos. Por sua vez, França será deslocado para o Ministério das Micro e Pequenas Empresas, que será recriado.

O deputado do PP é líder do partido desde 2022 e já exerceu outros cargos de destaque na legenda, como a própria presidência nacional. Fufuca comandou o partido em 2021 e 2022, substituindo Ciro Nogueira, de quem é próximo. Nogueira precisou se licenciar após assumir a Casa Civil do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Mesmo no governo passado, o futuro ministro dos Esportes não adotava uma postura de conflito com o PT e, enquanto presidente interino da legenda, permitiu aliança com os petistas em estados como Pernambuco, Ceará e Mato Grosso. Em sua terra natal, o Maranhão, Fufuca faz parte do grupo do ministro da Justiça, Flávio Dino. Ao mesmo tempo, na eleição presidencial do ano passado, o PP esteve na coligação de Bolsonaro e Fufuca seguiu a orientação do partido.

Fufuca fazia parte da tropa de choque do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, que abriu o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff em 2015. O escolhido por Lula para ser ministro fez parte da maioria que votou pelo afastamento da petista na época. Ele foi eleito deputado federal em 2014 pelo PEN, hoje denominado Patriota, e apoiou Aécio Neves (PSDB) contra Dilma.

De nome André Luiz Carvalho Ribeiro, o deputado também é conhecido como “Fufuquinha”. O apelido foi herdado do pai Francisco Dantas Ribeiro, também conhecido como Fufuca e prefeito de Alto Alegre do Pindaré (MA).

O futuro ministro está em seu terceiro mandato como deputado federal. Ele se notabilizou nacionalmente pela primeira vez em 2017, quando assumiu o comando da Câmara de forma temporária. Na época ele era o segundo vice-presidente da Casa. Isso aconteceu porque o então presidente Michel Temer viajou para fora do país. Dessa forma, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assumiu o Palácio do Planalto. O primeiro vice, Fábio Ramalho, também havia viajado. Fufuca é filiado ao PP desde 2016 e também já passou pelo PSDB e PSD.

Já Silvio Costa Filho tem um histórico mais constante de apoio ao PT. Ele é filho do ex-deputado Sílvio Costa (Republicanos-PE), que foi um dos poucos membros do Centrão que permaneceram no apoio a Dilma durante o processo de impeachment. Costa Filho sempre fez parte do mesmo grupo que o PT em Pernambuco.

Na eleição presidencial do ano passado, declarou publicamente apoio a Lula mesmo com o Republicanos estando na coligação de Bolsonaro. O seu pai foi eleito suplente na chapa liderada pela senadora Teresa Leitão (PT-PE).

Apesar disso, durante o governo Bolsonaro, o futuro ministro de Portos e Aeroportos manteve uma relação de proximidade com o governo passado e chegou a relatar um projeto caro ao ex-ministro da Economia Paulo Guedes e hoje criticado por Lula, que foi a autonomia do Banco Central. Costa Filho passou a se distanciar com a proximidade da eleição de 2022.

Ele está em seu segundo mandato como deputado federal e antes já foi deputado estadual, vereador e secretário estadual de Turismo na gestão do ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos. As informações são do jornal O Globo.

