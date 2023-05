Brasil Saiba quem são as bilionárias brasileiras na lista da revista “Forbes”

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Vicky Safra, 70 anos, também está no topo da lista geral de mais ricos do País. (Foto: Arquivo/O Sul)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Divulgado nesta quarta-feira (10), o novo ranking da revista norte-americana “Forbes” sobre as maiores fortunas do mundo tem sete bilionárias brasileiras. O grupo inclui nomes como os de Vicky Safra e Maria Luíza Trajano – que voltou a a fazer parte da lista, após uma alta de quase 30% nas ações de sua empresa, a rede Magazine Luiza, em apenas cinco dias.

Confira, a seguir, um perfil resumido de cada uma delas, incluindo, posição no ranking, segmento de atividade e, é claro, o patrimônio líquido que justifica a presença no levantamento. Também são mencionadas as respectivas idades – apenas duas das sete mulheres não são idosas.

Vicky Safra, 70 anos

– Posição no ranking geral: 99.

– Setor de atuação principal: Bancos (Safra).

– Patrimônio líquido: US$ 17,1 bilhões.

Devido a mudanças na metodologia da “Forbes”, as fortunas computadas pela publicação levam em conta as fortunas pessoais e de suas famílias. Isso fez com que Vicky Safra e seus filhos passassem a ocupar também o primeiro lugar geral entre os bilionários brasileiros.

Ela superou o empresário Jorge Paulo Lemann, com riqueza de US$ 15,8 bilhões (R$ 80,3 bilhões), seguido pelo seu parceiro de empresa, Marcel Herrmann Telles, que acumula US$ 10,6 bilhões (R$ 53,8 bilhões).

Lemann é controlador da Anheuser-Busch InBev, maior cervejaria do mundo, e ainda tem participação na Restaurant Brands International, controladora do Burger King e da rede de café canadense Tim Hortons. Já a sua empresa 3G Capital é uma das controladoras da Heinz.

Ana Lucia de Mattos Villela, 49 anos

– Posição no ranking geral: 1.718.

– Setor de atuação principal: Bancos (Itaú Unibanco).

– Patrimônio líquido: US$ 1,8 bilhão.

Lucia Maggi, 90 anos

– Posição no ranking geral: 2.021.

– Setor de atuação principal: Agronegócio (Grupo André Maggi/Amaggi).

– Patrimônio líquido: US$ 1,5 bilhão.

Anne Werninghaus, 37 anos

– Posição no ranking geral: 2.057.

– Setor de atuação principal: Equipamentos eletroeletrônicos (Weg).

– Patrimônio líquido: US$ 1,4 bilhão.

Neide Helena de Moraes, 68 anos

– Posição no ranking geral: 2.252.

– Setor de atuação principal: Indústria (Grupo Votorantim).

– Patrimônio líquido: US$ 1,3 bilhão.

Luiza Helena Trajano, 71 anos

Posição no ranking geral: 2.487.

Setor de atuação principal: Varejo (Magazine Luiza).

Patrimônio líquido: US$ 1,1 bilhão.

Vera Rechulski Santo Domingo, 74 anos

Posição no ranking geral: 2.507.

Setor de atuação principal: Bebidas (Grupo Santo Domingo).

Patrimônio líquido: US$ 1,1 bilhão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/saiba-quem-sao-as-bilionarias-brasileiras-na-lista-da-revista-forbes/

Saiba quem são as bilionárias brasileiras na lista da revista “Forbes”

2023-05-10