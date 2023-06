Geral Saiba quem são as vítimas que morreram no submarino que implodiu durante passeio para ver o destroços do Titanic

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2023

Stockton Rush, diretor-executivo da OceanGate, pilotava a embarcação. (Foto: Reprodução)

A empresa OceanGate confirmou nesta quinta-feira (22) que os cinco tripulantes do submarino que estava em uma expedição turística para ver os destroços do Titanic morreram. O submersível sumiu no domingo (18) e os destroços foram encontrados nesta quinta. De acordo com a Guarda Costeira dos Estados Unidos, o veículo explodiu.

Veja a identidade de todos os membros da expedição: Stockton Rush, diretor-executivo da OceanGate, pilotava a embarcação; Shahzada Dawood, empresário paquistanês; Suleman Dawood, filho do empresário paquistanês; Hamish Harding, um bilionário empresário e explorador britânico; e Paul-Henry Nargeolet, um explorador francês considerado o principal especialista no naufrágio do Titanic.

Quem são

– Stockton Rush é o diretor-executivo e co-fundador da OceanGate, a empresa privada que opera embarcações submersíveis para exploração e turismo em alto-mar, como nos destroços do Titanic. Rush participou do desenvolvimento das embarcações submersíveis da OceanGate, incluindo o Titan, o submarino que desapareceu. Como editor-executivo, ele é a principal autoridade da empresa para as operações, direção estratégica e parcerias. De origem americana, Rush começou sua carreira nos céus — e se tornou o piloto de jato de transporte mais jovem do mundo, com apenas 19 anos, em 1981. Três anos depois, entrou na McDonnell Douglas como engenheiro de testes de voo do programa F-15. A experiência na indústria aeroespacial e a paixão pelos oceanos se consolidaram na fundação da OceanGate em 2009.

– Hamish Harding é um bilionário que fundou e, hoje, é presidente da Action Aviation, uma empresa especializada em serviços de aviação e aeroespaciais. Ele estudou ciências naturais e engenharia química em Cambridge. Harding é aviador (ele tem licença de piloto de transporte aéreo também de jatos) e paraquedista. No passado, ele trabalhou em uma empresa de turismo que levava pessoas à Antártica, e ele fez muitas viagens ao Polo Sul. No ano passado, ele viajou com a empresa Blue Origin, de Jeff Bezos, para o espaço. Harding é dono de três recordes no Guinness Book, o livro dos recordes mundiais: em 2019, ele deu a volta ao mundo de avião mais rápida já registrada, pelos Polos Norte e Sul; e em 2021, em parceria com o americano Víctor Vescovo, quebrou dois recordes de distância e duração em máxima profundidade oceânica ao descer a cerca de 11 mil metros na Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico.

– Shahzada Dawood é vice-presidente de um dos maiores conglomerados do Paquistão, a Engro Corporation, que tem investimentos em fertilizantes, fabricação de veículos, energia e tecnologias digitais. Shahzada, de 48 anos, vem de uma das famílias mais ricas do Paquistão. Nascido no Paquistão, ele se mudou para o Reino Unido, onde se formou em direito pela Universidade de Buckingham. Ele tem nacionalidade britânica. Ele vive no Reino Unido com a mulher e dois filhos. Um deles (Suleman Dawood), de 19 anos, também está na embarcação.

– Paul-Henry Nargeolet é ex-comandante da Marinha Francesa. Ele é considerado o principal especialista no naufrágio do Titanic. O francês também é diretor de pesquisa subaquática de uma empresa que detém os direitos sobre os destroços do Titanic. Nargeolet liderou várias expedições ao Titanic, completando 35 mergulhos, e supervisionou a recuperação de 5 mil artefatos, incluindo uma parte de 20 toneladas do casco do navio, conhecida como “Big Piece”, agora em exposição em Las Vegas, nos EUA. Em 2010, ele liderou uma expedição avançada que criou o primeiro mapa de pesquisa abrangente do Titanic, por meio de um sonar de alta resolução que gerou imagens em 3D da proa, popa e destroços espalhados no fundo do mar. As informações são do portal de notícias G1 e da BBC News.

2023-06-22