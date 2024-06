Rio Grande do Sul Saiba quem são os deputados federais e senadores que destinaram emendas para ajudar o RS

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2024

Ao todo, 53 congressistas aderiram à iniciativa. (Foto: Divulgação)

Menos de 10% dos deputados federais e senadores de outros Estados destinaram recursos de emendas individuais para auxiliar o Rio Grande do Sul no enfrentamento dos impactos das enchentes de maio. Levantamento realizado pelo site Valor Econômico identificou que apenas 53 congressistas aderiram à iniciativa, o que representa um total de R$ 37 milhões, considerando-se as duas casas legislativas.

No Senado, apenas seis dos 78 senadores de outros Estados remanejaram recursos para o Rio Grande do Sul, o que representa cerca de 8% dos integrantes da casa. Entre os 482 deputados, 47 enviaram verba de emenda parlamentar ao Estado, o equivalente a menos de 10% da Câmara.

Neste ano, os congressistas têm direito a e R$ 25 bilhões em emendas individuais. Os senadores e deputados chegam a receber, respectivamente, quase R$ 70 milhões e R$ 40 milhões cada um. Eles ainda participam da distribuição de emendas de comissão e de bancada.

Há cerca de um mês, conforme mostrou o Valor, bancadas de partidos como PT, PL e MDB fizeram campanhas para estimular os parlamentares a “doarem” emendas ao Estado. Presidente da comissão externa do Rio Grande do Sul no Senado, Paulo Paim (PT-RS) esperava reunir R$ 50 milhões apenas no Senado.

Nomes, partidos e Estados

– Alice Portugal PCdoB-BA.

– Daniel Almeida PCdoB-BA.

– Odair Cunha PT-MG.

– Chico Alencar PSOL-RJ.

– Carlos Zarattini PT-SP.

– Padre João PT-MG.

– Jonas Donizette PSB-SP.

– Paulo Freire Costa PL-SP.

– Erika Kokay PT-DF.

– Wilder Morais PL-GO.

– Paulão PT-AL.

– Arlindo Chinaglia PT-SP.

– Celso Russomano PRB-SP.

– Ivan Valente PSOL-SP.

– Laura Carneiro PSD-RJ.

– Luiza Erundina PSOL-SP.

– Joaquim Passarinho PL-PA.

– Miguel Lombardi PL-SP.

– Nilto Tatto PT-SP.

– Orlando Silva PCdoB-SP.

– Acácio Favacho MDB-AP.

– Adolfo Viana PSDB-BA.

– Bia Kicis PL-DF.

– Chris Tonietto PL-RJ.

– Chrisóstomo PL-RO.

– Eli Borges PL-TO.

– General Girão PL-RN.

– Júnior Mano PL-CE.

– Rogério Correia PT-MG.

– Sâmia Bonfim PSOL-SP.

– Tabata Amaral PSB-SP.

– Eduardo Girão Novo-CE.

– Alessandro Vieira MDB-SE.

– Rosana Valle PL-SP.

– Carlos Portinho PL-RJ.

– Laércio Oliveira PP-SE.

– Alexandre Guimarães PRB-TO.

– Ana Paula Lima PT-SC.

– Beto Richa PSDB-PR.

– Célia Xakriabá PSOL-MG.

– Matheus Laiola União-PR.

– Fernando Máximo União-RO.

– Fernando Mineiro PT-RN.

– Geraldo Mendes União-PR.

– Guilherme Boulos PSOL-SP.

– Ícaro de Valmir PL-SE.

– Iza Arruda MDB-PE.

– Juliana Cardoso PT-SP.

– Nikolas Ferreira PL-MG.

– Roberto Monteiro Pai PL-RJ.

– Silvye Alves União-GO.

– Tadeu Venerj PT-PR.

– Benedita da Silva PT-RJ.

