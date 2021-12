Porto Alegre Saiba quem são os finalistas da edição 2021 do Prêmio Açorianos de Literatura, promovido pela Secretaria da Cultura de Porto Alegre

26 de dezembro de 2021

Vencedores serão anunciados durante evento em janeiro. (Foto: Maicol Morales/Arquivo PMPA)

A Secretaria Municipal da Cultura (SMC) de Porto Alegre divulgou os 24 finalistas do Prêmio Açorianos de Literatura, uma das mais tradicionais honrarias do gênero no País. O júri contou com 24 escritores, professores, críticos e personalidades da capital gaúcha, definindo uma lista da qual serão anunciados os ganhadores em evento no mês que vem.

Instituído em 1977 pela prefeitura e atualmente com produção da Coordenação de Literatura e Humanidades (CLH) da SMS, o troféu é considerado o mais importante prêmio cultural do Estado, reconhecendo anualmente também os melhores trabalhos em segmentos como música, teatro, dança e artes plásticas.

Confira, a seguir, ao três autores/obras que concorrem à estatueta em cada categoria do Açorianos de Literatura. Mais informações podem ser obtidas no site oficial prefeitura.poa.br.

Literatura Infantil

– Angélica Rizzi – “Lia, a Astronauta” (Editora Angélica Rizzi);

– Ivone Rizzo Bins – “O Armário da Vovó” (Ilustrações da autora/Libretos);

– Luiz Coronel – “A Grande Orquestra dos Bichos” (Ilustrações: Claudine Knijinik/Mecenas).

Literatura Infantojuvenil

– André Cordenonsi – “Sherlock e os Aventureiros” (Avec Editora);

– Celso Gutfreind – “A menina que morava no sino” (Ilustração: Flávio Fargas/Physalis);

– Fabio Brust – “Ex Libris” (Avec Editora).

Categoria especial

– Elizabeth Torresini – “Caminhos da Enfermagem” (Editora do Centro Histórico-Cultural Santa Casa de Misericórdia);

– Paulo Ernani Rezende de Rezende – “Do Pinheiro Torto ao Vasto Mundo” (Libretos);

– Poti Silveira Campos – “Uma Outra Banda Oriental” (Diadorim Editora).

Conto

– Nikelen Witter – “Dezessete Mortos” (Avec Editora);

– Daniel Araujo – “Uma Vontade Inadiável de Acabar Com Esse Mundo” (Editora Palavra Bordada);

– Valesca de Assis – “Caderno de Histórias” (Editora Bestiário/Class).

Crônica

– David Coimbra – “Histórias Bem Temperadas” (L&PM);

– Luís Maurício Azevedo – “Por Uma Literatura Menos Ordinária” (Figura de Linguagem);

– Renato L. R. Marques – “Crônicas de Terrano Quesmar” (Movimento).

Ensaios de Literatura e Humanidades

– Jandiro Adriano Kock – “O Crush de Álvares de Azevedo” (Libretos);

– Lara Rocho – Senhoras e senhores, com vocês: “Albano Pereira, Seus Circos Estáveis e… O Magnífico Circo Praça!” (Libretos);

– Ronald Augusto – “O Leitor Desobediente” (Figura de Linguagem).

Romance

– Camila Maccari – “Dias De Se Fazer Silêncio” (Editora Bestiário/Class);

– Luiz Maurício Azevedo – “A Manipulação das Ostras” (Figura de Linguagem);

– Rochele Bagatini – “Entre Outras Mil” (Diadorim Editora).

Poesia

– Denise Freitas – “O Gesto Sensível do Mundo (Editora Bestiário / Class);

– Marcelo Pires – “Pobre Poesia Perdeu a Palavra Nuvem Pra Tecnologia (Editora Bestiário / Class);

– Sabrina Dalbelo – “Rasga-Ossos (Editora Penalux).

